Microsoft и SelfMama расскажут, как подготовиться к выходу на работу после декрета

Москва, 9 марта. Компания Microsoft и SelfMama, образовательный проект для женщин, совмещающих материнство и самореализацию, 17 марта 2021 года проведут онлайн-встречу "Мама и работа: как перезапустить карьеру после декрета". Главная цель дискуссии – поддержать мам в декрете и помочь им преодолеть барьеры при выходе на работу. Присоединиться к бесплатной онлайн-трансляции может каждый желающий по ссылке.

Прошедший год изменил многое во взаимодействии людей и компаний между собой. Цифровая трансформация сильно повлияла на бизнес-процессы разных сфер деятельности и индустрий. Вслед за ними изменился и рынок труда: появились новые профессии и новые требования к существующим специальностям. В этих условиях выход мамы на работу после декретного отпуска – это сложная психологическая задача и большой профессиональный вызов, независимо от статуса и должности.

Участники мероприятия "Мама и работа: как перезапустить карьеру после декрета" – женщины, мамы, профессионалы, которые нашли баланс между карьерой и материнством и смогли преодолеть сложности возвращения в рабочий режим. Они поделятся личными историями, расскажут об эффективных способах и инструментах для возвращения в профессиональную жизнь.

Герои встречи:

Кристина Тихонова, президент Microsoft

Анна Зырянова, основатель проекта SelfMama

Оксана Селендеева, основатель и CEO школы программирования для детей Coddy

Анна Знаменская, директор по глобальному развитию Rakuten Viber

Юлия Варшавская, главный редактор Forbes Life, Forbes Woman – модератор встречи

В ходе открытой онлайн-дискуссии участницы обменяются мнениями о том, будут ли цифровые компетенции важным фактором для приема на работу и продвижения сотрудников по карьерной лестнице и обсудят, какие качества соискателей будут наиболее востребованными на рынке труда.

О Microsoft

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) обеспечивает условия для цифровой трансформации в эпоху "интеллектуального облака" и "интеллектуальных технологий". Миссия компании – дать возможность каждому человеку и организации на планете достичь большего.

О SelfMama

SelfMama помогает женщинам в совмещении материнской и профессиональной роли. Проводит исследования, консультирует женщин в области построения карьеры после перерыва на материнство. Разрабатывает корпоративные программы поддержки сотрудников с детьми.

Контактная информация:

Microsoft, 125252, Москва, а/я 70

Тел.: 7 (495) 967-85-85

Факс: 7 (495) 967-85-00

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