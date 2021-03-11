JetClub запускает программу долевого владения самолетами бизнес-авиации в Европе

ЛОНДОН и ПАРИЖ, 11 марта. /PRNewswire/. На европейском рынке появляется новый бренд бизнес-авиации JetClub, основанный бывшими руководителями высших звеньев компаний Honda и Gulfstream Вишалем Хайерматом (Vishal Hiremath) и Гленном Гонсалесом (Glenn Gonzales). Его сестринский бренд Jet It успешно работает в США на протяжении последних двух с половиной лет, и в настоящее время группа эксплуатирует парк численностью 11 самолетов HondaJet по всему миру, являясь крупнейшим в мире эксплуатантом воздушных судов данного типа.

Компания основана на модели долевого владения, в рамках которой члены клуба приобретают долю в самолете в обмен на определенное количество дней, а не часов, что является уникальным новшеством в этой сфере. JetClub ставит своей целью сделать бизнес-авиацию более доступной при меньших затратах, с обеспечением высочайшего уровня обслуживания клиентов и без административных действий со стороны владельца.

«JetClub был задуман как легкодоступная, рациональная и безопасная платформа, грамотно организованная с финансовой точки зрения. Владельцы платят всего 2500 евро в час с учетом сборов за посадку и наземное обслуживание без уплаты сборов за позиционирование. Запуск этой программы во время пандемии дает возможность возобновления работы компаний, обеспечивая механизм, позволяющий индустрии частично восстановить экономические потери, вызванные пандемией. Предоставляя доступ к отдельным терминалам, расположенным вдали от перегруженных аэропортов, а также обеспечивая наши усиленные меры предосторожности в отношении COVID и соблюдая правила, установленные на местах, мы уверены в том, что предлагаемая нами программа хорошо подойдет для Европы как в настоящее время, так и в перспективе», — заявил соучредитель и глава JetClub Group и соучредитель Jet It Вишаль Хайермат.

В условиях пандемии резко возросла потребность в безопасных, ответственных и удобных перевозках, что нашло свое отражение в спросе на частные рейсы по всему миру, о чем свидетельствует рост нашего бизнеса в США на 400% по сравнению с прошлым годом. Европейские компании и частные лица осознают преимущества, предлагаемые бизнес-авиацией, в то же время рассчитывая на возможность надежного, экономически выгодного и прозрачного выбора. HondaJet — один из самых легких, бесшумных и экономичных самолетов в своей категории, сжигающий в четыре раза меньше топлива по сравнению с большими реактивными лайнерами.

С учетом того, что 70% всех частных рейсов имеют длительность менее 3 часов и обслуживают менее 4 пассажиров, этот способ перелета является более экологичным, экономичным, гигиеничным, безопасным и удобным.

Эти самолеты будут базироваться на различных объектах по всей материковой Европе для осуществления коммерческих перевозок. Компания имеет мальтийский сертификат эксплуатанта и лицензию на выполнение перевозок, а также многоопытный местный коллектив и высококвалифицированных пилотов с опытом работы на самолетах HondaJet. В этом году парк воздушных судов пополнится новыми самолетами.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Aysem Monaco (Айсем Монако), aysem@monacopr.co.uk