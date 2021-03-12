Innodisk выпустит блокчейн-SSD для надежного обеспечения целостности данных на периферии

ТАЙБЭЙ, 11 марта. /PRNewswire/. Все более повсеместное распространение искусственного интеллекта в сферах повседневного практического использования сопряжено с нарастающей озабоченностью в отношении защиты целостности и проверки достоверности данных. Недавно запатентованная компанией Innodisk блокчейн-технология внедряется в ее новейшую разработку в области твердотельных накопителей — "InnoBTS™ SSD", устраняя эти беспокойства за счет сложно организованного использования цифровой подписи и блокчейна, являющегося полностью программно-независимым.

Сочетание с технологией распределенного реестра и защита от несанкционированного доступа

Компания Innodisk сообщает о том, что в ее новую разработку интегрирована блокчейн-технология с целью защиты ценной информации в недавно разработанных сценариях Интернета вещей (IoT), включая системы терминалов для осуществления платежей в автоматизированных торговых точках, интеллектуальные приборы учета и цифровые удостоверения личности. Важные данные, записанные на твердотельный накопитель, создают зашифрованную хеш-строку, соответствующую конкретному набору данных, а эта зашифрованная хеш-строка распространяется в блокчейн-сети, фактически создавая децентрализованный реестр, распределенный между многочисленными уникальными компьютерами. Суть данного процесса состоит в том, чтобы внедрить зашифрованную хеш-строку в цепь блокчейн-сети. В случае постороннего вмешательства включенные в цепь данные проверяются в сети с использованием зашифрованной хеш-строки, что обеспечивает четкое отображение любых расхождений.

Автоматическое формирование цифровой подписи и простота верификации

Твердотельный накопитель InnoBTS™ содержит в себе аппаратно-управляемую цифровую подпись. Благодаря сложно организованному использованию закрытых и открытых ключей, предоставляемых каждому отправленному файлу, получатель всегда может проверить подлинность отправителя. Твердотельный накопитель создает закрытый ключ и хранит его в пределах внутренней защищенной зоны, что обеспечивает максимальную безопасность закрытого ключа. Для проверки подлинности отправителя любым желающим доступен только открытый ключ.

Полная независимость от программных средств

В новой серии твердотельных накопителей InnoBTS™ эффективно применяется сочетание блокчейн-технологии и потоковой передачи данных, что создает лучшее в отрасли комплексное решение, обеспечивающее целостность данных на периферии. Устранение необходимости в программном обеспечении облегчает процесс системной интеграции, а также укрепляет целостность данных за счет переноса функций на более труднодоступный уровень прошивки твердотельного накопителя.

Это решение, разработанное компанией Innodisk, позволяет легко настраивать блокчейн на граничные приложения независимо от программного обеспечения, в то же время обеспечивая возможность подключения многочисленных устройств к блокчейн-сети. Благодаря этому твердотельные накопители InnoBTS™ подходят для применения в самых современных системах искусственного интеллекта, включая умные города, умные автомобили, умные заводы и интеллектуальные системы видеонаблюдения.

Информация о компании Innodisk

Компания Innodisk является поставщиком флэш-накопителей, DRAM-модулей и встроенной периферии для промышленных и корпоративных систем с обеспечением сервисной поддержки. Более подробная информация о компании Innodisk представлена на ее сайте по адресу https://www.innodisk.com

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Innodisk Corporation, Yvonne Liu (Ивон Лю), +886-277033000, доб. 1515, Yvonne_Liu@innodisk.com