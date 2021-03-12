Anycubic проведет промоакцию "Brand Fest" на Aliexpress в честь успешного начала 2021 года

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 12 марта. /PRNewswire/. С 15 по 17 марта по тихоокеанскому поясному времени компания-производитель 3D-принтеров Anycubic проводит на платформе Aliexpress промоакцию под названием Brand Fest.

Это первое фирменное мероприятие компании Anycubic на Aliexpress. Компания Anycubic отбирает множество популярных и высокоэффективных продуктов и готовит специальные предложения для зарубежных покупателей с целью привлечь новых и постоянных клиентов и отметить успешное начало первого месяца по лунному календарю.

Модели Россия/руб. Photon Mono 14436,46 Photon Mono X 41092,57 Wash & Cure 2.0 7526,14 UV Resin Basic 1839,39

Anycubic Photon Mono — доступный по стоимости высокоскоростной черно-белый 3D-принтер для фотополимерной печати. Это один из классических фотополимерных 3D-принтеров базовой комплектации, характеризующийся высокоскоростной печатью высокого качества. Если вы намереваетесь приобрести фотополимерный 3D-принтер, то это лучшая из настольных моделей.

Photon Mono X — одна из наших наиболее популярных моделей, предлагаемая по исключительно конкурентоспособной цене. Эта модель характеризуется большим форматом, высокой скоростью и точностью печати. Формат печати 192*120*245 мм обеспечивает пользователям расширенный выбор вариантов изготовления оттисков. Его максимальная скорость печати может составлять до 60 мм/ч, что втрое превышает возможности модели Photon. Точность печати может достигать 0,01 мм.

Wash & Cure 2.0 — многофункциональное устройство, сочетающее функции промывки и отверждения. Предлагаемые им два способа очистки обеспечивают пользователям значительное удобство, позволяя избегать контакта с фотополимером. Эта модель является идеальным вариантом для постобработки моделей после печати.

UV Resin Basic — один из типов профессиональных фотополимеров, разработанный компанией Anycubic специально для ЖК-принтеров. Данный фотополимер отличается малой усадкой, высокой точностью, быстрым отверждением и превосходной формоустойчивостью. Модели, отпечатанные с использованием этого фотополимера, могут представлять четкие детали и тонкие текстуры. Кроме того, данный полимер обладает хорошим сочетанием твердости и механической вязкости, что обеспечивает повышенное качество печати и простоту извлечения модели.

Информация о компании Anycubic

Anycubic — одна из ведущих компаний-производителей устройств 3D-печати, специализирующаяся на исследованиях и разработках, производстве и реализации 3D-принтеров. Мы предлагаем множество доступных по стоимости, высокопроизводительных и интеллектуальных принтеров для различных клиентов, потребителей, любителей моделирования, школ и разработчиков изделий. С момента своего основания в 2015 году мы стремимся к развитию технологий 3D-печати, которые позволяли бы людям из всех слоев общества возможности для раскрытия своего творческого потенциала и воплощения своих замыслов в реальность.

В ходе указанной промоакции компания Anycubic представит множество привлекательных предложений, в частности подарки (1 кг фотополимера) для 3 лучших покупателей, оплативших свои заказы в полночь, 8:00 и 16:00 по тихоокеанскому поясному времени каждый день в период проведения акции, а также бесплатное оформление заказов для 1-го, 199-го и 399-го покупателей. Кроме того, в рекламных целях планируется реализация ограниченного числа черно-белых принтеров Photon и устройств Wash & Cure 2.0 всего за $1.

Более подробная информация и промоакции представлены в официальном магазине Anycubic на платформе Aliexpress. https://s.click.aliexpress.com/e/_pwbNn3S

Карина

Эл. почта: mediacontact@anycubic.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1451257/468x70.jpg





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