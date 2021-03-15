45-я ярмарка Dongguan 3F ожидает специалистов по дизайну интерьеров и меблировке

ДУНГУАНЬ (Китай), 15 марта. /PRNewswire/. 45-я Международная мебельная ярмарка в Дунгуане (International Famous Furniture Fair (Dongguan), сокр. "Dongguan 3F" или "3F") и Международная ярмарка оборудования и материалов для мебельного производства 2021 года (2021 International Famous Furniture Machinery & Material Fair) сегодня открыли двери для посетителей своей новейшей экспозиции в Гуандунском современном международном выставочном центре в г. Дунгуане. Пятидневную ярмарку 3F, которая будет проходить с 15 по 19 марта, посетят более 150 тысяч покупателей из 150 стран и регионов.

В качестве нового стандарта 2021 года ярмарка 3F сформировала новейшую экосистему индустрии товаров для дома, подготовив почву для внедрения омниканального подхода. Экспозиция площадью 770 тыс. кв. м разделена на десять выставочных залов, где более 1500 ведущих брендов предлагают эксклюзивный и всеобъемлющий ассортимент дизайнерской мебели и товаров для дома. Раскрывая новые возможности брендов, осваивая различные области дизайна и маркетинговые каналы, 3F станет мероприятием, задающим тон для активно развивающихся производителей предметов домашнего обихода, всемирной площадкой для поиска дизайнерских материалов и наиболее предпочтительным вариантом для проведения международных презентаций.

В этом году 3F представляет собой полнофункциональную выставочную и торговую платформу, выгодно использующую отличительные преимущества мебельной отрасли Дунгуаня, от самого современного дизайна и ресурсов до его производственной системы, комплексных научно-исследовательских и инновационных моделей, а также нацеленность на промышленную интеграцию и развитие. Ее экспозиция этого года под названием DongGuanShow ("DGS") поддержит реализацию перспектив дизайна и мебельного производства выставками Full House Decoration Integration Show в зале 4.2, Smart Material Selection and Excellent Customization Exhibition в залах 7.2 и 3.2, Design Guan в зале 1.2, а также DG Design Gallery и Unlimited Living Space-Design Home.

Кроме того, 16 марта будут объявлены лауреаты премий 2021 Golden Wing Awards. Эти награды, являющиеся одними из самых авторитетных в данной отрасли, подчеркивают значение дизайна для стимулирования промышленного прогресса.

Ярмарка 3F, фундамент которой обеспечивается хорошо отлаженными производственными системами Дунгуаня, имеет 23-летнюю историю как наиболее эффективная площадка для закупок мебели в Китае. Это мероприятие позволило брендам первого эшелона добиться успеха благодаря сочетанию значительных возможностей для развития бизнеса и выставок дизайнерской продукции. Соединяя между собой верхние и нижние звенья производственно-сбытовой цепи, ярмарка 3F обеспечивает экспорт высококачественной китайской продукции по всему миру, в то же время привлекая квалифицированных зарубежных специалистов и международные бренды в Дунгуань.

43-я/44-я ежегодная ярмарка Dongguan 3F, проводившаяся в августе 2020 года, привлекла 152 811 посетителей в течение пяти дней. В их число входили производители, дистрибьюторы, дизайнеры и покупатели мебели, магазины товаров для дома, домовладельцы, продавцы стройматериалов и многие другие.

Контакты для прессы:

Международный отдел

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