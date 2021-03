Shanghai Electric вводит в действие НИЦ технологий производства водорода на основе ПОМ

ШАНХАЙ, 17 марта. /PRNewswire/. 4 марта компания Shanghai Electric (далее «Компания») (SEHK: 02727, SSE: 601727), являющаяся ведущим мировым производителем и поставщиком электроэнергетического и промышленного оборудования и интеграционных услуг, заключила соглашение с Даляньским институтом химической физики Китайской академии наук (далее «Даляньский институт») об открытии Центра исследований и разработок технологий производства водорода на основе протонообменной мембраны (ПОМ). Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проекта разработки высокоэффективного модульного оборудования и систем производства водорода мегаваттного класса на основе технологии ПОМ, что знаменует для Shanghai Electric важный шаг вперед в области водородной энергетики.

Компания Shanghai Electric, являющаяся одним из крупнейших производителей энергетического оборудования в Китае, находится на переднем крае разработки технологий получения «зеленого» водорода в рамках китайской программы развития экологически чистой энергетики. На форуме «Две сессии» текущего года активно обсуждался 14-й Пятилетний план, видное место в котором занимает «зеленый» водород. Благодаря серьезной поддержке со стороны правительства и обширному интересу к данной отрасли 2021 год становится точкой отсчета для развития водородной энергетики.

В настоящее время Shanghai Electric и Даляньский институт достигли предварительного соглашения относительно пути промышленного развития производства новых энергоносителей и получения водорода методом электролиза воды. В рамках этого сотрудничества обе компании также продолжат наращивание качественно нового потенциала производства водорода путем электролиза воды на основе ПОМ, ускорение разработки конкурентоспособной водородной продукции, получаемой методом ПОМ-электролиза, а также стимулирование ее промышленного применения в различных вариантах. Кроме того, они продолжат углубленное сотрудничество по всей отраслевой цепочке водородной энергетики с целью ускорения процесса индустриализации в целом.

Водородная энергетика обладает наибольшим потенциалом из всех современных форм экологически чистой энергетики, и ключ к ее развитию лежит в производстве водорода. В настоящее время для получения водорода используются главным образом ископаемые виды топлива, а также восстановление и очистка водорода из промышленных отходов и его производство методом электролиза воды. В результате этих процессов в атмосферу выбрасываются значительные объемы углерода. В последние годы быстрая разработка по всему миру оборудования для электролиза воды на основе ПОМ позволила современным технологиям достичь нулевого уровня углеродных выбросов при эффективном производстве экологически чистого «зеленого» водорода. Этот прорыв окажет Китаю серьезное содействие в плане реализации его целей по достижению пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности.

Таким образом, рыночный потенциал для производства водорода методом электролиза воды огромен. Согласно прогнозам, к 2050 году доля водородной энергетики будет составлять около 10% китайского рынка электроэнергии, а спрос на водород достигнет 60 млн тонн при годовой выручке от его реализации, превышающей 10 трлн юаней. В докладе "The Hydrogen: Tracking Energy Integration" («Водород: пути энергетической интеграции»), опубликованном Международным энергетическим агентством в июне 2020 года, отмечается, что число предприятий по производству водорода методом электролиза во всем мире и их установленная мощность существенно возросли, а объемы выработки увеличились с 1 МВт в 2010 до более чем 25 МВт в 2019 году. Большой интерес вызывает потенциал водорода, позволяющий ему стать наравне с природным газом в качестве энергетического ресурса, играющего одну из важнейших ролей в международной торговле, и даже заменить его в один прекрасный момент. В докладе PwC "2020 The Dawn of Green Hydrogen" («2020: зарождение эры зеленого водорода») консалтинговая компания предсказывает, что к середине столетия объем выпуска экспериментального водорода достигнет 530 млн тонн.

Компания Shanghai Electric сосредоточила свое внимание на водородной энергетике уже несколько лет назад, учитывая ее значительный потенциал роста в качестве одной из новых энергетических технологий будущего и, в частности, ее способность обеспечивать питание транспортных средств, использующих новые типы энергоносителей. В 2016 году Центральный научно-исследовательский институт компании Shanghai Electric начал вкладывать средства в исследования и разработки ключевых систем генерирования энергии на базе топливных элементов и технологий накопления. В 2020 году независимо разработанный компанией Shanghai Electric двигатель на топливных элементах мощностью 66 кВт, способный запускаться при низких температурах до -30°C, прошел контрольное испытание в Национальном центре контроля качества автотранспортной продукции. В нем используется запатентованная компанией Shanghai Electric система циркуляции водорода, обеспечивающая высокую мощность и внушительный рабочий ресурс, что в перспективе дает ему возможность заменить бензиновые и дизельные двигатели в коммерческих транспортных средствах.

На фоне совершенствования данной технологии водород вступил в фазу ускоренной индустриализации. Shanghai Electric максимально использует возможности для стимулирования своего развития и перехода на экологически чистую энергетику. В рамках этой деятельности в 2020 году компания Shanghai Electric создала подразделение водородной энергетики для дальнейшего ускорения развития и вступления в новую эры экологически чистой энергетики.

Компания Shanghai Electric, являющаяся одним из крупнейших производителей энергетического оборудования в Китае и обладающая возможностями для разработки проектов, маркетинга, инвестиций, финансирования, а также проектирования, материально-технического снабжения и строительства, продолжает ускорять развитие новой энергетики с применением новаторских подходов. Компания имеет синергетический потенциал и ресурсные преимущества по всей отраслевой цепи, начиная с выработки электроэнергии в ее верхнем звене и заканчивая химической металлургией в нижнем. Комбинированные элементы ускорят темпы внедрения Shanghai Electric в сферу производства водорода.

На данный момент компания Shanghai Electric ввела в действие ряд передовых демонстрационных объектов энергетики с использованием «зеленого» водорода на территории индустриальной базы Ниндун — одной из четырех демонстрационных зон современной угольно-химической промышленности в Китае. В их числе объект Ningdong Energy Base (Ниндунская энергетическая база), работающий по схеме «источник-сеть-нагрузка-хранилище-водород» и сочетающий в себе генерацию энергии из возобновляемых источников, ее хранение, производство водорода методом электролиза и всю отраслевую цепочку экологически чистой химической металлургии.

В декабре 2020 года компания Shanghai Electric заключила соглашение о сотрудничестве с целью строительства энергетического объекта «источник-сеть-нагрузка-хранилище-водород» в городе Отог-Цяньци автономного района Внутренняя Монголия. Этот объект, оснащенный крупномасштабным хранилищем электрохимической энергии и оборудованием для производства водорода, обеспечит создание масштабной базы производства электроэнергии из новых источников и поможет региону наладить эффективное снабжение холодом, теплом, электричеством, паром и водородной энергией.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpg





КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Shen Jin (Шэнь Цзинь), +86(21)23196217, shenjin@shanghai-electric.com