Casio выпустит самые тонкие в истории часы серии G-STEEL

ТОКИО, 17 марта. /PRNewswire/. Компания Casio Computer Co., Ltd. сегодня объявила о выпуске четырех новых часов GST-B400, представляющих собой новейшее пополнение в семействе противоударных часов G-SHOCK. Новые часы имеют самый тонкий*1 профиль из всех моделей серии G-STEEL, известной своими привлекательными сочетаниями различных материалов.

Новые часы GST-B400, отличающиеся стильным дизайном, имеют самый тонкий корпус из всех выпускавшихся на данный момент моделей серии G-STEEL — толщиной всего 12,9 мм. Они оснащаются новым усовершенствованным функциональным модулем, обеспечивающим их изящный внешний вид. Компания Casio достигла новых высот в обеих областях, сократив количество и размеры компонентов функционального модуля и используя высокую плотность упаковки с уплощенной и оптимизированной компоновкой. Модели GST-B400, имеющие всего две стрелки и работающие через энергосберегающую систему Bluetooth®, потребляют на 55,7% меньше энергии по сравнению со своим предшественником.*2 Пониженное потребление мощности предполагает, что циферблат не должен быть столь светопрозрачным, а это позволяет улучшить его конструкцию. Методы обработки, применяемые ко встраиваемым деталям циферблата и в других местах, придают циферблату улучшенную металлическую фактуру. Кроме того, устанавливая циферблатный индикатор в позиции 9 часов для отображения режима, уровня заряда батареи и других параметров, дизайнеры Casio приложили все усилия для обеспечения удобочитаемости.

Модели GST-B400AD и GST-B400BD имеют многослойные циферблаты, обработанные методом осаждения из паровой фазы, что обеспечивает высокое пигментообразование и уникальную окраску. Для придания легкости внешнего вида нанесено многослойное прозрачное покрытие с использованием преимуществ хроматической экспрессии, обеспечиваемой осаждением из паровой фазы. По результатам многочисленных испытаний был сделан выбор в пользу обработки методом осаждения из паровой фазы, позволяющей получить шикарный оттенок синего и только что разработанный глубокий оттенок красного цвета.



Функциональность этих часов впечатляет в той же мере, что и дизайн. Удобный хронометрический функционал включает в себя автоматическую корректировку времени при сопряжении со смартфоном, на котором устанавливается специализированное приложение, а также функцию «Время и место», позволяющую пользователю фиксировать текущее время и местоположение на карте в приложении путем нажатия одной из кнопок на часах. К другим функциям, обеспечивающим превосходную практичность, относятся режим напоминаний, помогающий пользователям отслеживать предстоящие события, заданные в приложении, а также яркая подсветка двумя светодиодами, сохраняющая удобочитаемость показаний часов в темноте.

Официальный сайт G-SHOCK: https://world.g-shock.com/

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