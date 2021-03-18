Строительство детского центра в крымском парке "Форос" привлечет в него больше туристов

ТАСС, 18 марта. Строительство детско-оздоровительного комплекса ведется в Крыму на территории, где когда-то уже существовали здания, но были заброшены, а перед началом всех работ КАМАЗами вывозили бутылки и шприцы.

Пресс-служба Татинвестгражданпроек приводит слова руководителя отдела паркового хозяйства санатория "Форос" Эдуарда Блажко.

"Разруха была полная, со своими внуками гулять бы я точно не пошел. Я очень рад, что пришел застройщик, который будет восстанавливать и развивать всю эту территорию", - сказал он во время эфира, где обсуждалась тема застройки парка Форос.

При этом он отметил, что утилизированные деревья, оказавшиеся в так называемых "пятнах застройки", не имели эстетической формы, так как росли возле фундаментов зданий. На утилизацию были выданы разрешения.

"Я как руководитель хозяйства гарантирую, что ситуация с парковой средой подконтрольна. Здесь нет неконтролируемых вырубок", - добавил он.

В эфире также приняла участие Елена Витенберг, жительница пгт Санаторное, представитель протестующих против застройки поселка Форос.­

"Мы тоже хотим, чтобы Крым оставался привлекательным для туризма. Должна быть какая-то изюминка, уникальность. Здесь эта изюминка уже есть, которую создавали долгие годы", - сказала Витенберг.

Эдуард Блажко отметил, что на сегодня уже можно говорить о том, что большая часть деревьев сохранена и пересажена.

"Застройщик обеспечил старт компенсационных высадок, выделил средства для приобретения новых, в том числе экзотических растений. Например, вместо 2 поврежденных магнолий приобрели 25. Позитив от того, что в западной части парка не останется былой разрухи, перекрывает ущербы. Это будет обновленный парк", - прокомментировал Блажко.

Напомним, что в западной части парка "Форос" на площади 7,8 га выполняется реконструкция и строительство детско-молодежного оздоровительного комплекса "Ак Барс" для одаренных детей и студентов с других регионов Российской Федерации. Комплекс будет состоять из двух спальных корпусов, столовой с общежитием, многофункционального спортивного корпуса, бассейна и клуба. Завершение первой очереди строительства планируется уже в этом году. При этом выход на пляж и набережная, как и сам парк, останутся свободными для посещения всеми желающими.