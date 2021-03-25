Haier Smart Home представляет первый в мире умный холодильник на основе "Интернета еды"

ШАНХАЙ, 24 марта. /PRNewswire/. Компания Haier Smart Home - ведущий мировой производитель бытовой техники и создатель экосистемы "умный дом" — открывает новую эру хранения полезных продуктов питания, представляя первый умный холодильник на основе концепции "Интернет еды" на выставке AWE 2021 в Шанхае.

Это первый умный холодильник, полностью соответствующий требованиям 22 Китайских национальных отраслевых стандартов, а также международных стандартов IEC (далее "стандарты"), разработанных совместно с компанией Haier для обеспечения соответствия холодильных систем определенным требованиям в отношении безопасности, производительности и защиты окружающей среды. Эти стандарты, уже внедренные и принятые более чем в 20 странах, включая Великобританию, ЕС и Южную Америку, обеспечивают эталон, задающий уровни для производителей холодильников по всему миру. В Китае стандартная классификация имеет три уровня и предусматривает высшую оценку "Level One Health Preservation" ("Защита здоровья первого уровня").

Холодильник фирмы Haier достиг оценки "Level One Health Preservation" благодаря своей "технологии полнообъемного сохранения свежести продуктов". На выставке AWE 2021 холодильник Haier выдержал три испытания на сохранение свежести, продемонстрировав свои результаты в поддержании первоначального состояния с точки зрения цвета, питательных свойств и чистоты путем экспериментов с выявлением белков и измерением скорости стерилизации яблока. Технология полнообъемного сохранения оказалась способной сохранять не только свежесть ингредиентов, но также их питательные и полезные для здоровья свойства.

В умном холодильнике Haier задействованы передовые технологии для обеспечения соответствия высочайшим в своем классе стандартам охлаждения с использованием интуитивно понятной системы на основе сценариев. В результате этот умный холодильник непрерывно обеспечивает сохранность полезных продуктов, достаточную емкость для хранения и сетевые сервисы, функционирующие в рамках экосистемы на основе Интернета вещей (IoT).

Умный холодильник имеет незначительные колебания температур замораживания (менее 0,2°C), а его средние полки позволяют пользователям переключаться между шестью режимами хранения в зависимости от своих потребностей. Прибор также способен определять расположение различных продуктов, регулировать их свежесть и качество и рекомендовать рецепты на основе имеющихся ингредиентов.

Умный холодильник Haier, идеально подходящий для хранения всего спектра категорий продуктов питания, обеспечивает первоклассное охлаждение помещений кухни и столовой, регулируя температуру в диапазоне от 10 до 40°C. Холодильная камера объемом 780 литров предоставляет пользователям обширные возможности для хранения: независимые отсеки для различных продуктов, сквозная конструкция "от двери до двери", обеспечивающая максимум полезного пространства, а также контейнер огромного размера для фруктов и овощей с регулируемой температурой и уникальной конструкцией отсеков. Пользователи также могут менять температуру в специализированных отделениях для особых ингредиентов, включая фрукты, напитки, красное вино и медицинские препараты, а также производить глубокую заморозку (до -70°C) мяса, морепродуктов и птицы.

Этот холодильник с полноценным функционалом сетевого взаимодействия и интуитивно понятным управлением также является первой в мире интеллектуальной платформой хранения пищевых продуктов, использующей возможности сетей 5G для предоставления услуг через экосистему Интернета вещей (IoT). Умный холодильник Haier предоставляет ряд сервисов, предназначенных для повышения качества хранения продуктов питания: от надежной идентификации пользователей до автоматического управления запасами продуктов, оформления заказов и беспроводной оплаты.

Холодильник идентифицирует членов семьи с использованием функций искусственного интеллекта, включая распознавание лиц, голосов и образов, а также технологии радиочастотной идентификации (RFID), и предоставляет персонализированные сервисы на основе их пользовательских профилей и статистики использования. Платформа также использует технологию RFID для интеллектуальной организации хранения после загрузки продуктов в холодильник, что позволяет пользователям отслеживать источники ингредиентов, связывать холодильник с другими интеллектуальными устройствами (например, духовкой), распознавать наиболее свежие и полезные продукты и устанавливать напоминания для автоматического пополнения запасов при их сокращении. Начинающие кулинары также могут просматривать бесперебойные прямые трансляции через платформу 5G, где они могут учиться готовить различные блюда по рекомендациям шеф-повара и осваивать кулинарное мастерство.

Более подробная информация о компании представлена на ее сайте.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ida Lou (Ида Лу), louyx@haier.com, +86 532 8893 7947