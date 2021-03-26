AWE 2021: Dreame выпускает новую продукцию с флагманами V16 и Dreame Bot L10 Pro

ШАНХАЙ, 26 марта. /PRNewswire/. Dreame Technology — растущая инновационная компания, специализирующаяся на разработке интеллектуальных устройств для уборки дома — представила беспроводной пылесос V16, оснащенный первоклассным электродвигателем принципиально нового типа, развивающим до 160 тыс. об/мин, а также робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro с высокоточной навигационной системой с использованием лидаров и другие новинки на Международной выставке бытовых электронных и электроприборов Appliance & Electronics World Expo 2021 (AWE 2021), проводившейся с 23 по 25 марта в Шанхае.

Самостоятельно разработанный компанией Dreame высокоскоростной бесщеточный электродвигатель принципиально нового типа и повышенной эффективности SPACE 6.0, которым оснащается беспроводной пылесос V16, может развивать скорость до 160 тыс. об/мин, обеспечивая мощность всасывания до 200 аВт, позволяющую достигать сверхвысокой эффективности уборки. Его универсальная конструкция, обеспечивающая возможность как сухой, так и влажной уборки, позволяет производить генеральную уборку помещений, экономя владельцу время и силы. Выдвижная щетка для пола с подсветкой также обеспечивает абсолютную чистоту, не оставляя пыли в углах.

Робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro, оснащенный высокоточной навигационной системой с использованием лидаров, функционирующей на основе технологий Dual Laser и LDS, может обнаруживать и огибать препятствия, непрерывно перестраивая трехмерную модель обстановки в режиме реального времени. Его усовершенствованная система картографирования обеспечивает возможность динамического планирования маршрута и может управляться через приложение или с помощью голосового помощника Alexa. Благодаря сверхмощному всасыванию (4000 Па) робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro легко удаляет грязь и крупный мусор. Появление этого изделия на торговых площадках Amazon и AliExpress ожидается в начале мая.

Компания Dreame, победившая в конкурсе AWE 2021 Award, ведет широкомасштабную интерактивную деятельность, направленную на представление ее новых продуктов и технологий целевой аудитории, что побудило ведущие издания Bloomberg Businessweek и Forbes China провести интервью с главой компании с целью представить более полную информацию в ближайшие недели.

«В следующей пятилетке ключевым словом для нас будет "новаторство". Мы будем тратить больше энергии и времени на изучение информации о клиентах, что также поможет нам в определении направлений новаторской деятельности и понимании требований потребителей», — заявил глава компании Dreame Technology Хао Юй (Hao Yu) в своем интервью изданию Bloomberg Businessweek.

В рамках большой презентации компании Dreame была также представлена модель Dreame Bot Z10 Pro с функцией самоопорожнения, позволяющей автоматически удалять из мусоросборника накопленную грязь, и модель Dreame Bot W10 с возможностью уборки без использования рук за счет объединения функций сухой уборки с высокой мощностью всасывания, эффективной влажной уборки и самоочистки. Обе модели вскоре появятся в продаже.

«Мы очень рады возможности общения со всеми посетителями и дружелюбными представителями прессы на выставке AWE, — заявил соучредитель компании Dreame Рок Ву (Roc Woo). — Для нас огромная честь победить в конкурсе AWE этого года. Мы по-прежнему твердо намерены предлагать самую эффективную продукцию, облегчающую процесс уборки дома для наших пользователей по всему миру».

Информация о компании Dreame Technology

Компания Dreame Technology, основанная в 2015 году и занимающаяся производством инновационной потребительской продукции, специализируется на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни пользователей по всему миру за счет технического прогресса.

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Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании по адресу: https://www.dreame-technology.com.

Контакты для прессы:

Tianshi Yuwen (Тяньси Ювэнь)

pr@dreame.tech

Lena Liu (Лина Лю)

Liuyk@dreame.tech

+86-400-875-9511