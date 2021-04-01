TUMI представляет коллекцию аксессуаров премиум-класса, вдохновленную McLaren

НЬЮ-ЙОРК и ЛОНДОН, 1 апреля. /PRNewswire/. Компания TUMI — ведущий мировой бренд в сфере туризма и активного образа жизни, сегодня представляет свою новую коллекцию, разработанную совместно с маркой роскошных суперкаров и команды Формулы-1 — McLaren.

Дизайнеры, инженеры и гонщики McLaren ежегодно преодолевают тысячи миль по всему миру в поисках совершенства. Точно так же, как каждый пилот полагается на свой автомобиль до финишной черты, команда рассчитывает на свой багаж и дорожные принадлежности до пункта назначения. Это вдохновение находит свое отражение в превосходном качестве коллекции.

За более чем 45 лет продукция TUMI заслужила репутацию инновационной, функциональной и долговечной, способной облегчить поездки по всему миру.

С момента объявления о сотрудничестве в 2019 году креативный директор компании TUMI Виктор Санц (Victor Sanz) и шеф-дизайнер суперкаров McLaren Роб Мелвилл (Rob Melville) разработали элитную капсульную коллекцию аксессуаров для бизнеса, путешествий и повседневной жизни. Каждая деталь продумана таким образом, чтобы упрощать и улучшать каждый аспект жизни в пути.

Компания TUMI вдохновляется самыми инновационными сферами, начиная от автомобилестроения и заканчивая спортом. Для компании McLaren — известной во всем мире способностью внедрять новейшие технологии в продукцию с четкой эстетической линией — путешествия и образ жизни являются неотъемлемыми элементами. Эти два бренда разделяют общую концепцию постоянного стремления к абсолютному совершенству, что находит отражение в тщательно продуманных деталях и выборе материалов вдохновленной McLaren линейки TUMI.

Капсульная коллекция, воплощающая в себе присущий TUMI и McLaren дух функциональной роскоши, состоит из девяти предметов. Каждый из них обладает элементами элегантных и дерзких суперкаров McLaren и гоночных автомобилей. Все выполнены в фирменной оранжевой палитре McLaren и украшены углеволоконными акцентами CX6®.

В число основных туристических предметов коллекции входят 4-колесный чемодан и большая дорожная сумка. Чемодан выполнен из гибридных материалов, в том числе Tegris® — чрезвычайно износостойкого термопластичного композита, применяемого при производстве гоночных автомобилей. Твердый корпус контрастирует с тканевой лицевой панелью, выполненной по мотивам дизайна суперкаров и получившей свое отражение в ходе совместной работы.

Эта сплошная конструкция позволяет защитить его содержимое и имеет дополнительные элементы дизайна суперкаров McLaren. Внутри находится компрессионный ремешок, в основу которого положены шеститочечные ремни безопасности, которые можно увидеть в гоночных автомобилях и моделях для трека, таких как McLaren Senna GTR, выпущенных ограниченным тиражом.

Рюкзак Velocity Backpack позволяет владельцу оставаться на связи в течение всего дня благодаря наличию порта USB и мягкого отделения для ноутбука. Фирменный рукав TUMI "Add-A-Bag" идеально подходит к чемодану.

Слинг Torque Sling и сумка Lumin Utility Pouch — современные изделия, которые дарят легкость и освобождают руки. Чемодан Orbit Small Packing Cube, органайзер Trace Expandable Organizer и дорожный несессер Teron Travel Kit — ультра-портативные аксессуары для защиты и удобной переноски ваших вещей в течение всей поездки.

Коллекцию можно приобрести с 31 марта 2021 года на сайте TUMI.com, в международных розничных магазинах TUMI, на сайте McLarenstore.com и в некоторых розничных магазинах McLaren по всему миру.

Креативный директор компании TUMI Виктор Санц заявил:

«Для меня это — потрясающее сотрудничество, поскольку TUMI и McLaren обладают врожденной синергией. Мы являемся компаниями единомышленников, разделяющих одни и те же ценности: непревзойденное качество, технические инновации и превосходный дизайн. Однако ценность этого партнерства выходит за рамки продукта. Уделяя особое внимание образу жизни, мы создаем решения, направленные на повышение качества обслуживания клиентов. Новейшие технологии McLaren и наши лучшие материалы способны справляться с самыми тяжелыми условиями и при этом использоваться в повседневной жизни».

Руководитель дизайнерского отдела компании McLaren Automotive Роб Мелвилл отметил: «Когда я впервые встретился с Виктором, чтобы определиться с коллекцией, мы быстро поняли, что наше творческое видение конечного продукта совпадает.

Компания McLaren уделяет особое внимание проработке четкой линии дизайна и подбору материалов, способствующих улучшению характеристик наших машин. Нам хотелось отразить все эти аспекты в продукции TUMI, поэтому мы потратили много времени на анализ и доработку каждой детали этой коллекции. Я невероятно горжусь результатом, который, по моему убеждению, доставит много удовольствия владельцу и в то же время послужит напоминанием о том, что, как и наши автомобили, он должен наслаждаться путешествием, а не просто ждать прибытия».

Коммерческий директор команды McLaren Racing Марк Уоллер (Mark Waller) сказал: «McLaren стремится расширять границы дизайна, производительности и совершенства везде, как на дороге так и на треке. Это сотрудничество является отражением данного подхода. Мы рады сотрудничеству с компанией TUMI в создании этой коллекции. С нетерпением ждем, когда наша команда начнет пользоваться этими аксессуарами по всему миру в новом сезоне Формулы-1 2021 года».

О компании TUMI

Начиная с 1975 года, компания TUMI выпускает аксессуары класса люкс для бизнеса, путешествий и работы, созданные, чтобы улучшать, облегчать и украшать все аспекты жизни в пути. Сочетая безупречную функциональность с духом изобретательства, мы стремимся сделать путешествия комфортнее в качестве партнера для тех, кто стремится достигать своих целей. Продукция бренда продается более чем в 75 странах мира, примерно в 2000 торговых точек.

Более подробная информация о компании TUMI представлена на сайте www.TUMI.com

О компании McLaren Automotive

McLaren Automotive создает роскошные мощные суперкары. Каждый автомобиль собирается вручную в производственном центре McLaren Production Centre (MPC) в Уокинге, графство Суррей, Англия. Компания основана в 2010 году и сегодня является крупнейшей частью группы компаний McLaren.

Портфолио продукции компании: модели GT, Supercar, Motorsport и Ultimate реализуется через более чем 85 ритейлеров в 40 регионах мира.

McLaren является первопроходцем и непрерывно расширяет границы. В 1981 году с выходом модели McLaren MP4/1 в Формуле-1 появилось легкое и прочное шасси из углеродного волокна.

Затем в 1993 году компания разработала и построила гражданскую модель McLaren F1, и с тех пор не было создано ни одного автомобиля без углеволоконного шасси. В серии "Ultimate" McLaren первой представила гибридный гиперкар — McLaren P1™.

В 2019 году компания McLaren выпустила модель Spider 600LT, а также новый GT — Senna GTR — и показала модели 620R и McLaren Elva.

В 2020 году компания McLaren выпустила модель 765LT. Кроме того, она представила новейшую легкую инновационную архитектуру, разработанную на базе технологического центра McLaren Composites Technology Centre стоимостью 50 млн. фунтов стерлингов, открывшемся в районе Шеффилда, на севере Англии, которая будет лежать в основе следующего десятилетия электрифицированного будущего компании McLaren.

В рамках разработки, проектирования и производства своей линейки инновационных спорткаров и суперкаров McLaren Automotive сотрудничает с ведущими мировыми компаниями, обмениваясь опытом, технологиями и решениями. В их числе AkzoNobel, Ashurst, Dell Technologies, Gulf, Pirelli, Richard Mille и Tumi.

О команде McLaren Racing

Команда McLaren Racing была создана новозеландским гонщиком Брюсом Маклареном в 1963 году. Она приняла участие в первой гонке Формулы-1 в 1966 году. С тех пор McLaren выиграл 20 Чемпионатов мира в классе «Формула-1», более 180 гран-при Формулы-1, 24 часа Ле-Мана с первой попытки и три раза Индианаполис 500.

В настоящее время McLaren Racing участвует в гонках Формулы-1 по всему миру и INDYCAR в США. Команда участвует в Чемпионате мира в классе «Формула-1» 2021 года с Ландо Норрисом (Lando Norris) и Дэниэлем Рикардо (Daniel Ricciardo), а также в гонках серии INDYCAR с пилотами Пато О'Вардом (Pato O'Ward) и Феликсом Розенквистом (Felix Rosenqvist).

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: McLaren Automotive: Piers Scott (Пирс Скотт), директор по связям с общественностью и маркетингу, McLaren Automotive, 07387 548 837, piers.scott@mclaren.com, Daniel Golding (Дэниел Голдинг), руководитель международного отдела корпоративных коммуникаций, McLaren Automotive, 07717 450 469, daniel.golding@mclaren.com, McLaren: Tim Bampton (Тим Бэмптон), директор по коммуникациям, McLaren Racing, tim.bampton@mclaren.com / +44 (0) 7468 714614, Siobhan Filsell (Сиобан Филселл), коммуникации с брендами и партнерами, McLaren Racing, siobhan.filsell@mclaren.com / +44 (0) 7879 890 260, TUMI: Jillian Lore (Джиллиан Лор ст.) Руководитель отдела цифровых коммуникаций компании TUMI jillian.lore@tumi.com / +01 (0) 646-885-8118