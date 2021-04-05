Masdar договаривается об увеличении проектной мощности первого ветропарка в Узбекистане

АБУ-ДАБИ (ОАЭ), 3 апреля. /PRNewswire/. Компания Masdar, являющаяся одним из ведущих игроков в сфере возобновляемой энергетики, сегодня объявила о подписании с правительством Республики Узбекистан Соглашения о реализации, предусматривающего увеличение проектной мощности ее сетевой ветроэлектростанции, являющейся первым объектом подобного рода в этой стране, до 1,5 гигаватт (ГВт).

Указанное соглашение было подписано в присутствии заместителя премьер-министра и министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Его Превосходительства Сардора Умурзакова, министра энергетики Республики Узбекистан Его Превосходительства Алишера Султанова и посла ОАЭ в Узбекистане Его Превосходительства Саида Матара аль-Кемзи (Saeed Matar Al-Qemzi) в ходе мероприятия, состоявшегося в Ташкенте по случаю начала реализации этого проекта при участии в режиме онлайн Его Превосходительства д-ра Султана Ахмеда аль-Джабера (Sultan Ahmed Al Jaber), Специального посланника ОАЭ по вопросам изменения климата, министра промышленности и передовых технологий и председателя правления компании Masdar, а также Его Превосходительства Сухайля аль-Мазруэя (Suhail Al Mazrouei), министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ. Вместе с главой компании Masdar Мухаммедом Джамилем аль-Рамаи (Mohamed Jameel Al Ramahi) соглашение об увеличении проектной мощности указанного объекта подписали заместитель министра инвестиций и внешней торговли Его Превосходительство Шухрат Вафаев и заместитель министра энергетики Его Превосходительство Шерзод Ходжаев.

Заместитель премьер-министра и министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Его Превосходительство Сардор Умурзаков заявил: «Мобилизация потенциала возобновляемой энергетики в Узбекистане внесет значительный вклад в устойчивый экономический рост и борьбу с изменением климата. Наряду с этим, увеличение мощностей генерации экологически чистой электроэнергии компанией Masdar будет способствовать достижению нашей цели, заключающейся в удвоении объема производства электроэнергии к 2030 году. Компания Masdar станет прочным связующим звеном между нашими странами, через которое другие эмиратские компании также будут вкладывать свои средства в Узбекистан».

Его Превосходительство д-р Султан Ахмед аль-Джабер, Специальный посланник ОАЭ по вопросам изменения климата и министр промышленности и передовых технологий страны, заявил следующее: «Для ОАЭ важно, чтобы наши действия в отношении климата могли способствовать активизации усилий других стран по всему миру. Это партнерство является наглядным примером реализации этого принципа. Вместе с нашими партнерами мы имеем беспрецедентную возможность для эффективного использования наших коллективных действий по борьбе с изменением климата в целях стимулирования устойчивого роста в Узбекистане, а также достижения реального прогресса в реализации глобальных целей на климатическом направлении».

Министр энергетики Республики Узбекистан Его Превосходительство Алишер Султанов прокомментировал это событие следующим образом: «Мы высоко ценим наши партнерские отношения с компанией Masdar и приветствуем увеличение мощности этой электростанции, которая станет крупнейшим объектом такого рода в нашем регионе. Это жизненно важный проект для Узбекистана, помогающий нам существенно продвинуться к достижению своей цели, заключающейся в том, чтобы к 2030 году 25 процентов электроэнергии в стране вырабатывалось за счет возобновляемых источников».

Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Его Превосходительство Сухайль аль-Мазруэй выразил следующее мнение: «Подписанное сегодня историческое соглашение укрепит сотрудничество между Республикой Узбекистан и Объединенными Арабскими Эмиратами в области возобновляемой энергетики. Как участники Парижского соглашения, Узбекистан и ОАЭ неустанно стремятся к стимулированию коллективных действий по борьбе с изменением климата. Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление наших отношений с Узбекистаном за счет совместной разработки в будущем новых проектов в сфере экологически чистой энергетики».

Глава компании Masdar Мухаммед Джамиль аль-Рамаи заявил: «Сегодняшнее мероприятие подчеркивает значительный прогресс, достигнутый нами не только в реализации данного проекта, но и в содействии осуществлению правительством Республики Узбекистан своих целей в области экологически чистой энергетики и борьбы с изменением климата. Компания Masdar, являющаяся одним из мировых лидеров в развитии сетевой ветроэнергетики, охотно поддерживает стратегию Узбекистана в области низкоуглеродной энергетики и укрепляет партнерские взаимоотношения с его правительством в целях обеспечения устойчивого развития».

В прошлом году компания Masdar заключила двусторонние соглашения с правительством Узбекистана о проектировании, строительстве и эксплуатации ветроэлектростанции мощностью 500 мегаватт (МВт) — своего второго в стране сетевого объекта экологически чистой энергетики и крупнейшей ветряной электростанции в Средней Азии. Для реализации этого проекта будут привлечены прямые иностранные инвестиции в объеме более $600 млн.

Увеличение проектной мощности объекта, расположенного в Зарафшанском районе Навоийской области, до 1,5 ГВт окажет Узбекистану дополнительное содействие в достижении своих целей, заключающихся в наращивании совокупной мощности ветроэнергетики до 3 ГВт и удовлетворении 25% своих потребностей в электроэнергии за счет возобновляемых источников к концу текущего десятилетия.

Предполагается, что ветряная электростанция в Зарафшане мощностью 500 МВт будет введена в промышленную эксплуатацию к концу 2024 года. Этот 500-мегаваттный объект позволит обеспечивать электроэнергией 500 тыс. домохозяйств, сократив вместе с этим объемы выбросов углекислого газа на 1,1 млн тонн в год.

В июне прошлого года компания Masdar подписала Соглашение о закупке электроэнергии и Инвестиционное соглашение на строительство Зарафшанской ветроэлектростанции с Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и АО «Национальные электрические сети Узбекистана».

В декабре прошлого года компания Masdar объявила о завершении оформления финансовых аспектов первого в Узбекистане успешно финансируемого проекта создания независимого производителя электроэнергии — солнечной электростанции Nur Navoi Solar мощностью 100 МВт. В ноябре 2019 года компания Masdar подписала Соглашение о закупке электроэнергии и Соглашение о государственной поддержке с правительством Республики Узбекистан, заложившие основу для проектирования, финансирования, строительства и эксплуатации этой солнечной электростанции. Компания Masdar стала победителем конкурса на создание этого объекта солнечной энергетики, предложив на конкурентных торгах самый низкий тариф в размере 2,679 цента США за киловатт-час.

В марте 2019 года Президент Республики Узбекистан Его Превосходительство Шавкат Мирзиёев принял участие в обмене договоренностями в сфере энергетики между Республикой Узбекистан и Mubadala Investment Company.

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