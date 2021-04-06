В странах СНГ набирает популярность внедрение RPA-платформ без оплаты лицензии

МИНСК, Беларусь, 6 апреля. /PRNewswire/. В новом году в странах СНГ будет активно развиваться тренд, связанный с внедрением RPA-платформ нового типа — для них характерно отсутствие постоянной оплаты лицензии. Благодаря этому небольшие компании, которые ранее не могли позволить себе автоматизацию, могут внедрить RPA-платформу всего за несколько шагов без покупки лицензии.

По данным аналитиков, ожидается, что к 2025 году расходы на RPA в мире вырастут до $3 млрд. Рост, в том числе, обусловлен влиянием COVID-19 — компании пересматривают подходы к организации работы сотрудников в офисе. Бизнес стремится автоматизировать рутинные процессы, которые требуют человеческого внимания. При этом компании взвешенно подходят к расходованию средств на автоматизацию.

По оценкам RPA-экспертов из белорусской ИТ-компании IBA Group, внедрение RPA-платформ без лицензий экономит около 30% бюджета на RPA крупным компаниям и 50% и более — небольшим. При использовании классических полнофункциональных RPA-платформ заказчик оплачивает работы по внедрению RPA-ботов и ежегодную лицензию за платформу. Использование RPA-платформы нового типа предполагает, что клиент платит только за создание и внедрение RPA-ботов и не оплачивает лицензию.

Одно из первых внедрений RPA без оплаты лицензии успешно состоялось в Украине. IBA Group разработала RPA-ботов для Украинской энергетической биржи на собственной полнофункциональной платформе EasyRPA. Робот освободил специалистов от выполнения однообразной рутинной работы и минимизировал человеческий фактор при управлении торгами. Также повысилась точность открытия и закрытия торговой сессии — задержка сократилась до 1–2 секунд.

"Мы выбирали подрядчика по нескольким критериям, среди которых ключевыми были условия лицензирования и стоимость поддержки внедренных роботов. Отсутствие платы за лицензию помогло нам быстро начать автоматизацию процесса клиринговых сессий на краткосрочном рынке природного газа, сняв нагрузку с сотрудников и нивелировав человеческий фактор. Следующими шагами станет автоматизация процессов для других наших торговых систем и процессов биржи", — рассказал генеральный директор Украинской энергетической биржи Александр Коваленко.

EasyRPA — это новая RPA-платформа, которая поставляется клиенту on-premise без платы за лицензию. Клиент оплачивает только автоматизацию процессов при помощи RPA-ботов и получает готовый процесс под ключ.

Для тех, кто хочет познакомиться с новой платформой, эксперты IBA Group проводят бесплатный вебинар на английском в четверг 15 апреля в 16:00 PM (UTC +00:00) — регистрация по ссылке.

"Мы предлагаем клиентам современную полнофункциональную RPA-платформу для автоматизации рутинных процессов и работы с документами при помощи встроенных модулей OCR и Artificial Intelligence. При этом мы отказались от концепции визуальных редакторов, которая больше подходит для автоматизации простых процессов. Клиент оплачивает только работу за внедрение и поддержку RPA-ботов", — рассказал Вячеслав Микитюк, руководитель Центра RPA-экспертизы в IBA Group.





Inna Igontova, IIgontova@ibagroup.eu, +375 17 217 33 48