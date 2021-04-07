YPO объявляет имена 14 региональных почетных лауреатов премии Global Impact Award

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /PRNewswire/. Сегодня YPO (Young Presidents Organization) — глобальное сообщество молодых руководителей высшего звена, насчитывающее более 30 тыс. участников из 142 стран, объявило имена региональных почетных лауреатов премии Global Impact Award.

Премия YPO Global Impact Award является самой высокой наградой для членов YPO, которая вручается в знак признания их влияния за пределами организации и позволяет оценить его устойчивость и масштаб. Каждый из 14 регионов, представленных в YPO, выбрал своего лауреата.

«Использование возможностей бизнеса во имя добра является одним из ключевых принципов деятельности YPO. Мы гордимся тем, что нам выпала честь наградить этих выдающихся и влиятельных членов YPO со всего мира, которые вносят по-настоящему заметный вклад в развитие своих стран и регионов, — заявил глава YPO Ксавье Муфрагги (Xavier Mufraggi), — Они служат для всех нас источником вдохновения и показывают, каким должен быть целеустремленный руководитель».

Региональными почетными лауреатами премии YPO Global Impact Award 2021 стали:

Лауреат глобальной премии YPO Global Impact Award 2021 будет объявлен в конце мая.

Информация о сообществе YPO:

YPO — глобальное сообщество лидеров, насчитывающее более 30 тыс. руководителей высшего звена из 142 стран, связанных общим убеждением в том, что миру нужны лидеры более высокого класса. Каждый из участников YPO добился значительных успехов на руководящем посту в молодом возрасте. Все они играют ведущую роль в компаниях и организациях, ежегодный совокупный доход которых составляет $9 трлн. Члены YPO вдохновляют и поддерживают друг друга, обмениваясь своим уникальным опытом в рамках сообщества, в основе которого лежат принципы многообразия, открытого обмена знаниями и доверия. Более подробная информация представлена на сайте ypo.org.

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Контактная информация: Эми Райд (Amy Reid), areid@ypo.org, тел. +1 646 678 0575; Энджела Мерс (Angela Mers), amers@ypo.org, тел. + 1 415 298 8534