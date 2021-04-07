Легче, мощнее и умнее: встречайте новое поколение пылесосов Jimmy!

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 6 апреля. /PRNewswire/. Новейшая серия H пылесосов Jimmy поступит в эксклюзивную продажу на платформе geekbuying.com в апреле этого года. В серию H вошли три новые модели пылесосов Jimmy: H8, H8 Pro и H9 Pro. Отличительным признаком пылесосов серии H является их запатентованная конструкция на основе горизонтальной центрифуги, обеспечивающая снижение потерь на всасывании за счет малого сопротивления воздуха при большом воздушном потоке. По результатам строгих испытаний при различных форм-факторах конструкция с верхним расположением ручки оказалась более удобной в использовании по сравнению с ее боковым расположением.

Высокая степень удобства

Модели серии Jimmy H оснащаются интеллектуальной интерактивной системой, обеспечивающей рациональную организацию уборки. Технология измерения нагрузки в насадке для пола позволяет распознавать различные типы напольных покрытий и регулировать потребляемую устройством мощность для обеспечения более рациональной и эффективной уборки. Данная серия служит продолжением непрерывного процесса конструкционного совершенствования: в этих устройствах по-прежнему используется отсоединяемый аккумулятор в сочетании с удобной конструкцией системы для его зарядки. Модель Jimmy H8 Pro комплектуется опорным основанием, а модель Jimmy H9 Pro имеет стандартную зарядную консоль, удобную для хранения.

Изысканный дизайн

Jimmy H8 Pro — флагманская модель 2021 года — представляет собой легковесное устройство массой 1,49 кг с двигателем, имеющим мощность всасывания 160 аВт, аккумулятором емкостью 3000 мА·ч, обеспечивающим до 70 минут работы без подзарядки (с возможностью продления этого времени до 140 минут при использовании дополнительной съемной батареи). Этот пылесос, имеющий 4-уровневую систему управления энергосбережением с расширенными настройками авторежима, может свободно переключаться между твердым и ковровым покрытиями с автоматической регулировкой мощности всасывания.

Баснословная мощность

H9 Pro — новейшая и наиболее выдающаяся модель этой серии, входящая в число наиболее мощных пылесосов, предлагаемых на рынке в настоящее время. Помимо всех элементов базовой комплектации модели H8 Pro, она дополнительно оснащается комплектом из 8 батарей емкостью 3000 мА·ч, обеспечивающим продление бесперебойной работы на время до 80 минут. Изгибаемая металлическая труба более удобна для уборки труднодоступных участков пола под мебелью и за ней. Мощность всасывания 200 аВт на уровне флагмана 2020 года JV85 Pro выводит пылесос Jimmy H9 Pro в разряд лучших представителей премиум-класса.

Экспертная квалификация Jimmy

Jimmy специализируется на производстве беспроводных пылесосов на основе научных исследований и разработок с учетом более чем 25-летнего опыта деятельности в этой сфере. Это один из крайне немногочисленных производителей отрасли, внедряющих полностью автоматизированные и полнофункциональные объекты для выпуска пылесосов наряду с другими потребительскими товарами.

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