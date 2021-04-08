Absen создает крупнейшую в Азии виртуальную студию 8K Ultra HD

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 7 апреля. /PRNewswire/. В последние годы в центре внимания китайского и мирового рынков профессионального кинопроизводства оказалась перспективная технология создания виртуальных студий на основе светодиодных панелей. Виртуальные студии на основе светодиодных панелей, объединяющие в себе новейшую технологию отображения с использованием светодиодных средств, систему виртуальных камер и систему рендеринга в реальном времени, позволяют реализовывать невиданные кинематографические эффекты. Благодаря своему мощному инновационному потенциалу компания Absen недавно создала и запустила крупнейшую в Азии стереоскопическую виртуальную студию с панорамными светодиодными панелями для закрытых помещений, которая в настоящее время вводится в эксплуатацию.

Стереоскопическая виртуальная студия на основе светодиодных панелей высотой 6 м и диаметром 24 м, общая площадь которой превышает 700 кв м, состоит из потолочного и вогнутого экранов.

Это первая попытка сооружения такой конструкции, предпринятая на китайском рынке технических средств кинематографии и телевидения. Благодаря непрерывному процессу совершенствования и стремлению к постоянному освоению нового специалистам компании Absen в конечном счете удалось решить технические проблемы, связанные со сваркой стальных конструкций, обеспечением несущей способности, креплением потолка и соединением потолочного и вогнутого фонового экрана.

В светодиодном экране Absen используется светодиодный драйвер постоянного тока с ШИМ-контроллером, значительно улучшающий качество изображения и уровень серого, что обеспечивает видимость даже самых темных деталей на изображении. Динамичные и впечатляюще яркие зрительные эффекты предполагают высокую четкость проработки всех элементов изображения. Кроме того, светодиодный экран Absen имеет высокую частоту обновления, позволяющую ему быстро реагировать на динамику изображения и синхронизироваться с высокоскоростной камерой, не оставляя следов развертки. Эта технология позволила компании «преодолеть множество проблем, связанных с фокусировкой в панорамном режиме, и создать альтернативу натурной съемке».

Благодаря гигантскому панорамному светодиодному экрану Absen теперь удалось полноценно претворить в жизнь кинематографическую и телевизионную концепцию «что видишь, то и получаешь».

Возможность непосредственного просмотра съемочной обстановки и корректировки сценических эффектов в режиме реального времени обеспечивает производителям дополнительную гибкость для реализации своих художественных идей. В настоящее время даже в ограниченном пространстве можно делать невероятные масштабные фотографии, что позволяет экономить время и энергию, а также исключает необходимость фактического изменения обстановки. Виртуальная студия с использованием светодиодных панелей также дает возможность точно создавать необходимые источники света, а эффекты отражения и преломления, обеспечиваемые ее рефлекторами, практически неотличимы от реальности, что позволяет делать видеоматериалы более реалистичными.

Виртуальные студии на основе светодиодных панелей уже играют важную роль в кино- и телевизионной съемке, а в недалеком будущем станут одной из главных тенденций в фотоиндустрии.

Виртуальные студии с использованием светодиодных экранов Absen имеют превосходные характеристики:

10/12-битный вход и 16-битный выход с поддержкой расширенного динамического диапазона (HDR);

светодиодные панели Absen могут работать с более высокой частотой кадров (до 144 кадров в секунду), что позволяет снимать сцены с использованием визуальных эффектов замедленного движения при помощи камер ускоренной съемки для демонстрации на светодиодных экранах, сохраняя при этом идеальную синхронизацию между экраном и камерой;

малое время запаздывания при кадровых задержках (всего в 1 кадр);

синхронизатор изображений может синхронизировать процессор с затвором камеры для обеспечения непрерывной синхронизации виртуальных сцен с движениями действующих лиц.

В настоящее время виртуальная студия на основе светодиодных панелей Absen уже используется студией расширенной реальности TransQuebec.inc. в Канаде, Пятым каналом в России, компанией Catalyst Connect в Великобритании, студией Show Imaging Studio в США и многими другими производителями кино- и телепродукции. Эти примеры практического применения в отрасли демонстрируют ее существенные преимущества. Компания Absen также непрерывно занимается разработкой других новых технологий и продуктов с целью внедрения на рынок очередных практических решений.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1482420/Absen_virtual_studio_LED_solutions.mp4





КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Rhoda Zhang (Рода Чжан), +86-135-1022-6747