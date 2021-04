Supermicro расширяет ассортимент ГП на базе NVIDIA Ampere для корпоративных систем ИИ

САН-ХОСЕ (шт. Калифорния), 12 апреля. /PRNewswire/. Компания Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), один из мировых лидеров в области корпоративных вычислений, хранения информации, сетевых решений и экологически безопасных вычислительных технологий, укрепляет свое лидерство на рынке в таких активно развивающихся областях, как искусственный интеллект, машинное обучение, высокопроизводительные вычисления, трехмерная графическая визуализация и виртуализация рабочих мест. Компания Supermicro имеет широчайший ассортимент систем первого уровня, объединяющих самые современные возможности, благодаря которым достигается производительность ИИ до 5 петафлопс в форм-факторе 4U, с только что выпущенными графическими процессорами NVIDIA A100, NVIDIA A40, NVIDIA RTX A6000, а также новыми моделями NVIDIA A30, NVIDIA A10 и NVIDIA A16.

"Наше сотрудничество с NVIDIA позволяет нам сформировать полный ассортимент систем ГП и платформ, обеспечивающих клиентам широчайшие возможности для выбора. Клиенты могут точно согласовывать свои требования, обусловленные рабочей нагрузкой, с системной архитектурой для достижения превосходных масштабов, а также уровней производительности, КПД и затрат, — заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). — Supermicro предлагает оптимизированные многопроцессорные системы, которые обеспечивают опережающие решения для систем искусственного интеллекта, глубокого обучения, высокопроизводительных вычислений и потокового видео. Эффективно используя наши модульные системы и наши преимущества в плане скорости внедрения новых разработок, мы продолжаем разрабатывать и реализовывать комплексные решения, оптимизированные под конкретные цели применения. Наша гибкая 2-узловая система ГП размером 2U с использованием шины PCIe 4.0 адаптирована к облачным играм и социальным сетям, занимая ведущее положение в отрасли с поддержкой до трех графических процессоров двойной ширины или до шести графических процессоров одинарной ширины на каждый узел".

Предлагаемый компанией Supermicro широкий ассортимент систем включает флагманские серверы SYS-420GP-TNAR на базе процессоров Intel и AS -4124GO-NART(+) на базе процессоров AMD. Эти серверы размером 4U оснащаются платой с 8 графическими процессорами NVIDIA HGX A100 и памятью 40 ГБ (HBM2) или 80 ГБ (HBM2e) на каждый ГП. В настоящее время эти системы поставляются по всему миру.

"Вычисления на графических ускорителях, применяемые в самых различных сферах, от изыскания новых лекарственных веществ с использованием средств искусственного интеллекта до проектирования современных высокоэффективных производственных предприятий, играют важнейшую роль в обеспечении наиболее инновационных направлений деятельности в сегодняшнем мире, — заявил вице-президент и главный управляющий подразделения корпоративных и граничных вычислений компании NVIDIA Джастин Бойтано (Justin Boitano). — Системы Supermicro, сертифицированные по стандартам NVIDIA, предоставляют клиентам широкий выбор серверов, предназначенных для обеспечения максимальной эффективности в реализации задач искусственного интеллекта, графики и моделирования во всех средах, от центров обработки данных до облачных и граничных вычислений".

Новые системы рассчитаны на выполнение разнообразного спектра расширенных прикладных задач, включая программный комплекс NVIDIA AI Enterprise, оптимизированный и сертифицированный NVIDIA для работы на платформе VMware vSphere, и NVIDIA Omniverse Enterprise — универсальную платформу моделирования и взаимодействия в режиме реального времени, обеспечивающую революционные рабочие процессы в трехмерной среде для организаций всех масштабов. Компания Supermicro представит эти передовые решения на конференции NVIDIA GTC21, которая состоится на этой неделе.

Искусственный интеллект, машинное обучение, высокопроизводительные вычисления и трехмерная визуализация становятся критически важными технологиями, которые должны быть освоены всеми организациями и отраслями для применения в любых средах, от периферийных до облачных. Разработка систем и создание платформ, включающих в себя новейшие аппаратные и программные средства, позволяет самым различным предприятиям быстро повысить производительность и реализовать свои новейшие решения в различных форм-факторах. Компания Supermicro является одним из ведущих участников программы NVIDIA-Certified Systems, обеспечивающей сертификацию аппаратно-программных конфигураций, необходимых для обеспечения максимальной производительности. Эти системы могут обрабатывать гигантские объемы данных с использованием современных сетевых технологий, что позволяет разрабатывать сложные модели и внедрять новые алгоритмы для ИИ и других передовых средств. Трехмерная визуализация обеспечивает лучшее понимание физической реальности, в то время как графическая виртуализация предоставляет ИТ-администраторам возможности для консолидации системной инфраструктуры, а также централизации и защиты своих данных. Программа NVIDIA-Certified Systems облегчает и ускоряет процесс развертывания указанных систем в центрах обработки данных. Компания Supermicro также является лидером отрасли по серверам на основе графических процессоров, сертифицированным согласно третьему уровню стандарта NEBS, для клиентов в сферах 5G и телекоммуникаций.

Компания Supermicro неизменно обеспечивает поддержку новейших аппаратно-программных средств NVIDIA раньше остальных участников рынка. Перечень поддерживаемых графических процессоров включает модели NVIDIA A100 80GB, A100 40GB, A40, RTX A6000, A30, A10 и A16, предназначенные для средств логического вывода в системах искусственного интеллекта, а также для вычислительных, графических и видеосистем и виртуальных рабочих мест, функционирующих на основе технологий ИИ. Все продукты NVIDIA представлены в широком ассортименте систем Supermicro, использующих процессоры 3rd Gen Intel Xeon Scalable или ЦП 3rd Gen AMD EPYC. Благодаря превосходным конструктивным решениям компания Supermicro добивается размещения большего числа графических процессоров в меньшем пространстве (за счет более высокой плотности размещения) по сравнению с другими поставщиками аналогичных систем. Все эти новые системы ГП уже сертифицированы или в настоящее время проходят сертификацию по стандартам NVIDIA.

К числу систем Supermicro с модулями NVIDIA HGX A100 (оснащенными высокоскоростной (HBM) памятью объемом 40 ГБ или расширенной высокоскоростной памятью (HBMe) объемом 80 ГБ) относятся:

AS -4124GO-NART/+ — сдвоенные процессоры 3rd Gen AMD EPYC с 8-процессорным модулем NVIDIA HGX A100

SYS-420GP-TNAR/+ — сдвоенные процессоры 3rd Gen Intel Xeon Scalable с 8-процессорным модулем NVIDIA HGX A100

AS -2124GO-NART/+ — сдвоенные процессоры 3rd Gen AMD EPYC с 4-процессорным модулем NVIDIA HGX A100

К числу систем Supermicro с шиной PCIe 4.0, поддерживающих процессоры NVIDIA A100/PCIe, A30, A16, A10 и RTX A6000, относятся:

AS -4124GS-TNR — сдвоенные процессоры 3rd Gen AMD EPYC, поддерживающие до 8 ГП двойной ширины

SYS-420GP-TNR — сдвоенные процессоры 3rd Gen Intel Xeon Scalable, поддерживающие до 10 ГП двойной ширины

Многоузловой AS -2114GT-DNR — одинарный процессор 3rd Gen AMD EPYC, поддерживающий до 6 ГП одинарной ширины или до 3 ГП двойной ширины на каждый узел

SuperBlade SBA-4119SG — одинарный процессор 3rd Gen AMD EPYC, поддерживающий 1 ГП двойной ширины или 2 ГП одинарной ширины на каждую плату с возможностью размещения до 20 плат в корпусе размером 8U

SYS-740GP-TNRT (класса рабочих станций) — сдвоенные процессоры 3rd Gen Intel Xeon Scalable, поддерживающие до 4 ГП двойной ширины

Платформа Omniverse Enterprise от компании Supermicro будет доступна с лета текущего года.

Информация о внедрении новейших передовых решений NVIDIA и Supermicro в телекоммуникационные сети, дата-центры, ИИ-кластеры и системы высокопроизводительных вычислений представлена на странице по адресу https://learn-more.supermicro.com/gtc-spring-2021.

Более подробная информация об ассортименте графических процессоров Supermicro представлена на страницах https://www.supermicro.com/en/products/GPU и https://www.supermicro.com/ampere.

