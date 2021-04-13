Новый район Чунцин-Лянцзян в Западном Китае использует связи с ШОС для большей открытости

ЧУНЦИН (Китай), 12 апреля. /PRNewswire/. По данным Управляющего комитета нового района Чунцин-Лянцзян, 9 апреля в Пекине состоялось совещание участников Многофункциональной торгово-экономической платформы "Новый район Чунцин-Лянцзян — Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)" по вопросам стимулирования. Это мероприятие, нацеленное на воплощение в жизнь духа 20-го заседания Совета глав государств-членов ШОС, имеет большое значение для успеха отраслевого форума "Цифровая экономика Китая и ШОС".

В сентябре 2020 года Многофункциональная торгово-экономическая платформа для стран ШОС была официально размещена в Чунцин-Лянцзянском центре международного сотрудничества. Она представляет собой многопрофильную и многофункциональную платформу для международного сотрудничества и обмена, ориентированную на торгово-экономическую деятельность.

По словам генерального секретаря ШОС Владимира Норова, Чунцин играет особую роль в расширении сотрудничества в регионе ШОС. Он добавил, что созыв этого совещания открыл дополнительные возможности для развития государств-членов ШОС, и Организация готова укреплять взаимодействие с Чунцином и новым районом Лянцзян в целях совместного стимулирования межрегионального сотрудничества в различных областях.

Чунцин является единственным муниципалитетом на западе Китая, находящимся непосредственно под управлением центрального правительства, и важным городом общенационального значения, имеющим значительные географические преимущества и занимающим важное стратегическое положение.

В последние годы Чунцин активно содействует совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь" (BRI) и развитию Экономического пояса реки Янцзы. Он использует такие стратегические возможности, как развитие экономического округа Чэнду-Чунцин, и эффективно использует механизм совещаний лидеров стран ШОС для содействия освоению внутренних территорий, а также обеспечивает устойчивую динамику высококачественного роста.

По словам одного из высокопоставленных представителей руководства Чунцина, эта платформа является важным проводником укрепления экономического и торгового сотрудничества между Китаем и ШОС. Ожидается, что это мероприятие позволит повысить уровень взаимодействия, экономического и торгового сотрудничества, а также будет способствовать развитию платформ, обеспечивать всестороннее углубление обменов и кооперации в различных областях и содействовать построению фундамента для достижения новых результатов.

Кроме того, в повестку дня совещания был включен вопрос об общем стимулировании развития нового района Лянцзян. Новый район ориентирован главным образом на строительство внутреннего открытого шлюза и "умного" города. Главной целью в плане развития является создание высококачественной зоны опережающего развития и высококачественной демонстрационной зоны для проживания.

Новый район продолжит укреплять сотрудничество со странами-участницами ШОС и BRI в сферах транспорта, логистики, экономики, торговли, промышленности и культурного обмена. Предполагается, что в нем будет построена экосистема многостороннего сотрудничества для реализации совместных усилий, взаимного продвижения, консультирования по широкому кругу вопросов и извлечения общих выгод, а также формирования кооперационной модели, которая укоренилась бы в Китае, обеспечив его связи с АСЕАН и открытость для всего мира.

Новый район Чунцин-Лянцзян играет важную роль в реализации Стратегии развития западных регионов Китая, находясь в ключевом месте на пересечении маршрута "Одного пояса и одного пути" с Экономическим поясом реки Янцзы. Его главное преимущество заключается в обеспечении каналов связи между рынками Центральной Азии, ЕС, АСЕАН и Азиатско-Тихоокеанского региона.

За последние годы в этом новом районе была создана система обеспечения открытости по всем направлениям и современная промышленная система, представленная такими отраслями, как автомобилестроение, электроника, высокотехнологичное оборудование, биомедицина и современные услуги. В общей сложности в Лянцзяне обосновались 160 компаний из списка Fortune 500, а также растущее число международных организаций, ассоциаций и транснациональных предприятий, участвующих в кампании по инвестированию и обустройству нового района.

Более подробная информация представлена на странице по адресу: http://www.liangjiang.gov.cn/



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