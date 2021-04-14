Серия HeatPro выводит технологии защиты периметра и обнаружения пожаров на массовый рынок

ХАНЧЖОУ (Китай), 14 апреля. /PRNewswire/. Компания Hikvision, являющаяся поставщиком решений для Интернета вещей (IoT) и специализирующаяся на видеооборудовании, объявила о выпуске новой серии тепловизионных камер HeatPro, предназначенных для обеспечения всепогодного оповещения. Они особенно полезны для систем защиты периметра и противопожарной защиты.

Камеры серии HeatPro оснащаются функцией глубокого анализа термического видеосигнала для защиты периметра, измерения температуры объектов и обнаружения пожаров с помощью оповещения в режиме реального времени. Такие функции, как точная классификация людей/транспортных средств, визуальная и звуковая сигнализация для защиты периметра, а также быстрая сигнализация об отклонениях температур для предотвращения пожаров, делают их идеальными для применения в системах для малого и среднего бизнеса.

Защита периметра с помощью искусственного интеллекта

При обеспечении безопасности периметра более высокая точность и низкий коэффициент ложных предупредительных сигналов могут способствовать сокращению эксплуатационных издержек. Серия HeatPro достигает этой цели за счет разработки мощной видеоаналитики на основе алгоритмов глубокого обучения, что радикально снижает количество ложных тревожных сигналов.

Камеры сосредоточены на защите периметра на малых расстояниях (от 0 до 50 м), где они обеспечивают обнаружение и классификацию целей. Использование искусственного интеллекта означает, что камеры могут отличать человека от автомобиля. Это особенно полезно в тех случаях, когда две цели расположены рядом. Обычно они распознаются как одна "цель", но интеллектуальные алгоритмы позволяют распознавать их отдельно, повышая точность.

Тепловизионные камеры также могут легко выявлять потенциальные угрозы в условиях нулевой видимости, когда обычная камера не может их обнаружить. Они делают это, выявляя скрытую излучающую способность объекта, так что не полагаясь на видимый свет. Это означает, что камеры могут работать в любых погодных условиях и при полном отсутствии освещения. Кроме того, они не излучают свет, а это означает, что их присутствие не очевидно, что делает их полезными в ситуациях, где необходима скрытность.

Серия HeatPro также рассчитана на эффективную и быструю установку с простым трехступенчатым развертыванием, что позволяет сократить время настройки до 30 секунд. Традиционно для настройки и двойной проверки тепловизионных камер требуется привлечение инженеров, а также дополнительное время и мощности. Камеры HeatPro разработаны с учетом экономии времени и усилий, затрачиваемых на их установку, что позволяет установщикам тратить больше времени на правильную настройку для оптимизации работы и снижения коэффициента ложных сигналов тревоги.

Измерение температуры в целях предотвращения пожаров

Серии HeatPro также оснащаются функцией измерения температуры. Она крайне полезна в ситуации, когда перегрев может стать причиной возгорания. Камера может обеспечивать бесконтактное измерение температуры для быстрого обнаружения. Это означает, что действия могут быть предприняты раньше, потенциально предотвращая пожар с самого начала. Камера способна запускать противопожарную сигнализацию быстрее, чем датчик дыма.

Функция измерения температуры также может использоваться для выявления потенциальных перегревов и устранения проблем.

Серия включает в себя несколько моделей и опций, в том числе круглой и цилиндрической формы, а также биспектральные или одиночные линзы. Камеры могут быть встроены в ряд решений, например, они бесшовно взаимодействуют с сетевыми видеорегистраторами (NVR), сигнализациями AX PRO и даже Hik-Connect для оповещения по телефону в режиме реального времени. Они могут использоваться в различных ситуациях , в том числе в жилых зданиях, офисных помещениях, строительных площадках, автопарках, торговых точках и складских помещениях.

"Эти камеры, предназначенные для внедрения профессиональных средств защиты на массовый рынок, обеспечивают непревзойденную точность периметра и превосходную чувствительность к пожарам", — заявил директор по тепловой продукции компании Hikvision Стефан Ли (Stefan Li). "Серии Hikvision HeatPro гарантируют доступную профессиональную защиту".

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О компании Hikvision

Компания Hikvision является поставщиком решений для Интернета вещей (IoT) и специализируется на видеооборудовании. Компания Hikvision, в которой работают высококвалифицированные специалисты в области НИОКР, производит полный ассортимент комплексных продуктов и решений для широкого спектра вертикальных рынков. Помимо сектора безопасности, компания Hikvision расширяет свою сферу за счет внедрения технологий "Умного дома", промышленной автоматизации и автомобильной электроники в рамках реализации долгосрочной концепции. Продукция Hikvision также обеспечивает эффективную бизнес-аналитику для конечных пользователей, что может повысить эффективность операций и способствовать коммерческому успеху. Компания Hikvision, приверженная высочайшему качеству и безопасности своей продукции, призывает своих партнеров воспользоваться многочисленными ресурсами в сфере кибербезопасности, предлагаемыми компанией Hikvision, включая центр кибербезопасности Hikvision. Более подробная информация представлена на сайте www.hikvision.com .

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ada Han (Ада Хан), +86-571-87356120, hanfei@hikvision.com