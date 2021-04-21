Санья открывает новую эру туризма с предстоящими открытиями, впечатлениями и возможностями

САНЬЯ (Китай), 21 апреля. /PRNewswire/ В связи с открытием 18 апреля юбилейного 20-го Боаоского Азиатского Форума (БАФ) под тематическим названием "A World in Change" ("Меняющийся мир") остров Хайнань, на котором находится город Боао, стал блестящей демонстрацией будущего Азии в постпандемическую эпоху. С момента начала реализации общего плана строительства порта свободной торговли Хайнань (Hainan FTP Plan) в июне 2020 года остров Хайнань привлек миллиарды долларов в качестве инвестиций. В то же время популярный курортный город Санья, расположенный на южной оконечности острова Хайнань, становится самым привлекательным направлением 2021 года для международного туризма с безграничными новыми возможностями для работы, путешествий и развлечений.

Сочетая в себе очарование древней культуры коренных хайнаньских народностей Ли и Мяо с кристально чистыми водами, обилием кокосовых плантаций, впечатляющими закатами и бесконечным разнообразием видов активной деятельности, Санья буквально переполнена возможностями для пробуждения сердца и ума. В связи с тем что Хайнань вступает в ключевую фазу строительства порта свободной торговли, Санья готовится стать главным центром притяжения острова, испытывающим инвестиционный бум в сферах туризма, современных услуг и высоких технологий. Совет по развитию туризма Саньи поддерживает эти преобразования, формируя туристический комплекс города и принципиально обновляя региональные предприятия туристического бизнеса для привлечения гостей в постпандемический период.

Совет по развитию туризма Саньи был создан в 2020 году как рыночно-ориентированная оперативная организация, нацеленная на стимулирование государственно-частных партнерств, мобилизацию многочисленных ресурсов Саньи в сферах культуры и туризма, а также изучение новых возможностей для формирования и продвижения бренда ее дестинации. Образование этого совета также является смелой попыткой изучения новаторского опыта для поддержки реформирования национальной туристической системы на фоне "Нового Хайнаня".

За последний год на острове Хайнань был внедрен ряд стратегий и систем в целях ускорения развития острова, включая сокращение сроков регистрации компаний до одного дня, введение налоговых скидок и льгот с целью создания более благоприятной среды для развития бизнеса, а также непрерывную оптимизацию освобожденной от налогов системы эксплуатации и управления для отдаленных островов. Новый порт свободной торговли Хайнань, уже считающийся одним из наиболее популярных направлений внутреннего туризма в Китае, стал источником возрождения туристической индустрии Саньи. С учетом того, что Китай рассматривает новый Хайнань в качестве инвестиционного центра, "Новая Санья" станет трамплином для международного бизнеса и туризма в регионе.

За последний месяц было намечено более 104 ключевых проектов, связанных с портом свободной торговли Хайнань, в дополнение к 741 проекту, подписанному ранее. Эти проекты, являющиеся одним из главных центров притяжения инвестиций, обеспечат вливание дополнительных 10 млрд долларов США на застройку острова Хайнань и создание более благоприятных условий и расширенных рыночных возможностей для ускорения развития туристической отрасли Саньи. В ожидании роста в сфере туризма ведущие гиганты туристического сектора устремили свои взоры на Санью, а такие как Caesars Tourism уже создают свою штаб-квартиру в этом районе.

В то же время PADI - крупнейшая в мире профессиональная ассоциация инструкторов по дайвингу - также подписала соглашение с наукоградом Санья-Бухта Ячжоу об открытии учебно-тренировочной базы подводного плавания и стимулировании развития сфер туризма и обучения дайвингу на острове Хайнань. Санья с ее кристально чистыми океаническими водами, изобилующими морской флорой и фауной, будет служить фундаментом для расширения деятельности PADI как в регионе, так и по всему Китаю.

Пользуясь резким ростом инвестиций и активизацией партнерских отношений, Совет по развитию туризма Саньи намерен развивать новые направления и виды туризма, демонстрирующие огромное разнообразие города и его возможности. Его последняя кампания "Wonderland Sanya" ("Страна чудес Санья"), нацеленная на молодых путешественников, приглашает их познакомиться с уникальными и блистательными возможностями новой Саньи с пяти точек зрения: кулинария, туристическая фотография, культура, активный отдых и гостиницы класса люкс. По мере постепенного открытия границ в 2021 году и в последующий период совет будет продолжать свою работу, направленную на повышение популярности Саньи и острова Хайнань как международного игрока в сфере делового и развлекательного туризма.

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