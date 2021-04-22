KEHUA занимает 8-е место на мировом рынке систем преобразования мощности

СЯМЫНЬ (Китай), 22 апреля. /PRNewswire/ В 2019 году компания KEHUA TECH (002335.SZ) заняла 8-е место на мировом рынке систем преобразования мощности, сохранив за собой 7-е место на мировом рынке инверторов для энергохранилищ (мощностью более 10 кВт) - такие данные приводит компания IHS Markit, специализирующаяся на сборе и анализе информации с участием более 5 тысяч аналитиков, специалистов по обработке данных, финансовых и отраслевых экспертов. В 2019 году компания KEHUA имела вторую по величине долю на китайском рынке инверторов для энергохранилищ, составлявшую 21,9%. KEHUA является одним из мировых поставщиков средств защиты электропитания и энергосбережения. Благодаря всеобъемлющей системе стандартных средств накопления и хранения энергии KEHUA может гибко обеспечивать подходящее комплексное решение в зависимости от конкретных сценариев и логики управления.

Компания KEHUA предлагает комплексное решение для систем накопления и хранения энергии, охватывающее элементы генерации, передачи и распределения, а также внешние генерирующие объекты. Располагая богатым и всеохватывающим ассортиментом продукции для накопления и хранения энергии, компания KEHUA может предоставлять клиентам высококачественные решения в соответствии с местными условиями. Благодаря безопасности, надежности, энергосбережению и универсальности продукции KEHUA компания завоевала доверие во многих странах, включая наш недавний проект создания энергохранилища в Малайзии, осуществляемый в настоящее время в штате Джохор. Для этого объекта компания KEHUA установила внешние инверторы аккумуляторных батарей. За счет всестороннего использования выгод, обусловленных преференциальной политикой Малайзии в отношении фотоэлектрических систем (NEM), данная схема сокращает потребление электроэнергии на предприятии. Кроме того, срок окупаемости капиталовложений составляет всего около трех лет. Это решение, ориентированное на экологически чистую энергетику и экологически чистое производство, может эффективно способствовать сокращению углеродных выбросов.

Информация о компании KEHUA

Компания KEHUA, основанная в 1988 году и ставшая публичным акционерным обществом в 2010 году, является одним из ведущих экспертов мира в сфере преобразования энергии, ориентируясь на разработку передовых решений в таких областях, как энергоснабжение критически важных потребителей, возобновляемая энергетика и облачная инфраструктура. Сфера ее деятельности охватывает ИБП, преобразователи солнечной энергии, системы накопления и хранения энергии, а также строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание инфраструктурных дата-центров.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании по адресу:

www.kehua.com

Эл. почта: marketing@kehua.com

Контактное лицо: Jon Zhang (Джон Чжэн)

Тел.: +86 (0592) 516 5883