Circle K выводит свою новаторскую технологию Pay by Plate на новые рынки

ОСЛО, Норвегия, 22 апреля. /PRNewswire/ Компания Alimentation Couche-Tard Inc. ("Couche-Tard" или "Компания") сегодня объявила о внедрении технологии Pay by Plate в Швеции и о своих планах по ее распространению в рамках сети Circle K.

После данного заявления Circle K становится первым ритейлером топлива, включившим эту инновационную технологию в структуру общенациональной сети. Pay by Plate - инновационная платежная технология, которая позволит клиентам Circle K оплачивать топливо с помощью системы распознавания знаков и мобильного приложения, что значительно повысит качество обслуживания клиентов. Она знаменует собой ключевой шаг на пути Circle K к расширению количества заправочных терминалов и удовлетворению будущих потребностей клиентов.

Технология Pay by Plate, которая была успешно опробована в отдельных магазинах Circle K в Норвегии, официально появится в Швеции 22 апреля. С учетом адаптации клиентов к этому новому и простому процессу заправки в дальнейшем планируется внедрить эту систему в рамках большей части сети Circle K.

Этот сервис прост в применении и не требует использования карты и ввода PIN-кода для каждой транзакции. Клиенты просто подъезжают к колонке, заливают топливо и оплачивают его в приложении Circle K Easy Fuel благодаря системе распознавания номерных знаков.

Технология Pay by Plate сочетается с проверенной технологией распознавания номерных знаков, которая часто применяется на платных дорогах и парковках по всей Европе и знакома многим европейским автомобилистам.

Руководитель отдела информации компании Circle K Деб Холл Лефевр (Deb Hall Lefevre) отметил: "Специалисты Circle K знают, что в будущем колонки будут выглядеть совершенно иначе, и мы работаем над повышением качества обслуживания клиентов посредством инноваций. Необходимость в переменах и переходе к более простому процессу использования колонки обусловлена очевидными изменениями, которые мы наблюдаем в привычках потребителей. Мы, как лидеры рынка, чувствуем свою ответственность за развитие бензоколонок и магазинов, чтобы уже сегодня адаптироваться к будущим потребностям наших клиентов".

Ганс-Олав Хёйдаль (Hans-Olav Høidahl), исполнительный вице-президент по оперативным вопросам компании Circle K, добавил: "Мы очень рады запуску нашей новой технологии Pay by Plate в Швеции.Компания Circle K гордится тем, что понимает своих клиентов, и мы знаем, что они все больше концентрируются на простоте, скорости, стабильности и качестве обслуживания. Распространение Pay by Plate позволит нам удовлетворить этот спрос, еще больше упростив и повысив качество обслуживания за счет диверсификации предложения".

Заправочные терминалы Circle K также эволюционируют в соответствии с более широкими глобальными императивами по разумному решению проблемы изменения климата. Компания Circle K играет ключевую роль в управлении переходом от органического топлива к электрификации и экологически чистым альтернативам и гордится тем, что возглавляет процесс перехода к бесшовным решениям для своих клиентов. Высокая экологичность - важнейший элемент нашей миссии по ежедневному облегчению жизни наших клиентов.

"В основе нашей концепции заправочных терминалов лежит максимально качественное обслуживание клиентов, лучший ассортимент продукции с учетом текущих и будущих потребностей наших клиентов", - заключил Ганс-Олав Хёйдаль.

О компании Alimentation Couche-Tard Inc.

Couche-Tard - лидер канадской индустрии минимаркетов. Circle K - мировой бренд компании за пределами Квебека, Канада. Компания Couche-Tard является одним из мировых лидеров в сфере розничной продажи товаров и топлива и представлена в 26 странах и регионах, имея более 14 200 магазинов, из которых около 10 800 предлагают автомобильное топливо. Благодаря своим знаменитым баннерам Couche-Tard и Circle K она является крупнейшим независимым оператором минимаркетов по количеству магазинов, находящихся в ведении компании в США, и является одним из лидеров в сфере минимаркетов и розничной продажи автомобильного топлива в Канаде, Скандинавии, странах Балтии, а также в Ирландии. Кроме того, она имеет важное присутствие в Польше и Гонконге. Во всей ее сети работает около 135 000 человек.

Для получения подробной информации о компании Alimentation Couche-Tard Inc. и ознакомления с ее промежуточными обобщенными финансовыми отчетами, а также для обсуждения и анализа вопросов управления посетите сайт: https://corpo.couche-tard.com.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1493173/Alimentation_Couche_Tard_Pay_by_Plate.jpg

Международный отдел по связям со СМИ, Lisa Koenig (Лиза Кениг), руководитель отдела международных коммуникаций, тел.: (450) 662-6632 (доб. 6611), communication@couche-tard.com. Отдел по связям со СМИ в Европе: Pål Heldaas (Паль Хелдаас), директор по связям с общественностью в Европе, тел.: (+47) 970 79 763, pal.heldaas@circlekeurope.com