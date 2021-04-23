Дебют двух звездных моделей HAVAL на Автосалоне в Шанхае 2021: демонстрация технологий GWM

ШАНХАЙ, 23 апреля. /PRNewswire/ 19 апреля на Автосалоне в Шанхае 2021 состоялся дебютный показ моделей JOLION и 3rd Gen HAVAL H6. Эти две модели представляют собой выдающиеся продукты, созданные на базе глобализированной высокоинтеллектуальной модульной платформы L.E.M.O.N. с техническими комплектациями, укрепляющими ведущие позиции бренда HAVAL на первичном рынке. Эти две модели постепенно выходят на зарубежные рынки.

Сверхсовременная модель HAVAL JOLION категории SUV уже появилась в Южной Африке, Ираке, Саудовской Аравии и Австралии, завоевав популярность в этих странах. Она не только поддерживает такие новейшие технологии, как беспроводная зарядка мобильных телефонов, полнофункциональная автоматическая парковка, электронное переключение ручек и автоматическое вождение на уровне L2 +, но и отличается высокими эксплуатационными характеристиками и низким энергопотреблением. Она оснащается двигателем 1.5T (4g15k) с турбонаддувом, развивающим мощность до 110 кВт и крутящий момент до 22 Н·м, и обладает мощностью гибридного электромобиля 1.5T, что позволяет повысить топливную экономичность, а также сделать транспортное средство более чистым и экологичным. Стандартный / спортивный / экономичный / снежный режимы вождения предназначены для удовлетворения потребностей водителя при различных дорожных условиях.

Модель 3rd Gen HAVAL H6 будет выпущена на мировой рынок в ближайшем будущем и станет новинкой, сочетающей в себе восточную эстетику с научно-техническим будущим. Эта модель оснащается системой автоматического вождения уровня L2 +, включая адаптивный круиз-контроль (ACC), вспомогательные интеллектуальные функции обеспечения крейсерских режимов и полнофункциональную автоматическую парковку. Это единственная в своем классе модель с автономной системой экстренного торможения (AEB) с распознаванием объектов и новейшей электронной системой контроля устойчивости поколения 9.3, гарантирующей устойчивость корпуса и абсолютную безопасность для водителей и пассажиров. Кроме того, это первый в мире бренд нелюксовой категории, оснащаемый функцией обратного сопровождения, что обеспечивает пользователям приятное и комфортное вождение.

Эти две модели созданы на базе платформы L.E.M.O.N. и выпускаются после полномасштабной верификации, от готовых автомобилей до запчастей, что обеспечивает соответствие их эксплуатационных характеристик высшему международному уровню.

Эта платформа отличается высокой производительностью, высокой степенью безопасности, высокой универсальностью и легковесностью. Она была создана компанией GWM по принципу "значительных инвестиций в НИОКР". В соответствии с этим принципом компания GWM подготовила план исследований и разработок с центром в Китае, охватывающий "семь стран и десять регионов" в Европе, Азии и Северной Америке. Такая структура отличается глобальными элементами и базовой конкурентоспособностью в научно-техническом плане.

Компания GWM проложила путь к информатизации, интеллектуализации и обеспечению полной взаимосвязи. В дополнение к этой высокоинтеллектуальной модульной платформе компания разработала специализированную платформу TANK для внедорожников и систему COFIS Intelligence для обеспечения полной интеллектуализации транспортных средств. Благодаря своим огромным усилиям она создала "технологический барьер", ускоряющий реализацию стратегий глобализации GWM и дающий ее пользователям по всему миру возможность по достоинству оценить невиданный потенциал научно-технического новаторства и жить более комфортной и приятной жизнью.

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