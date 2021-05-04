Absen успешно проводит всемирный вебинар по разработкам для виртуальных студий

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 3 мая. /PRNewswire/ В минувший четверг компания Absen провела всемирный вебинар, на котором продемонстрировала свои разработки для виртуальных студий. В этом мероприятии, ведущим которого был Кристиан Чимни из Absen Germany, участвовали руководитель студии Digital Fun Тотти Чэнь, руководитель отдела видеопроизводства компании 4 Wall Entertainment Уэйн Романовски, основатель и глава компании AR Wall Рене Амадор и специалист по продуктам компании Absen Фэйфань Лю. Группа проанализировала новую технологию, позволившую многим специалистам по аудиовизуальной технике создать более визуально привлекательный контент.

Виртуальная студия не более загадочна, чем "светодиоды на камерах"

В начале мероприятия г-н Романовски ярко описал виртуальную студию, сравнив ее со "светодиодами на камерах" ("LED on Cameras"), с чем согласился г-н Чимни. Сейчас многие люди страшатся виртуальных студий, поскольку они являются "новым словом". Г-н Романовский - старший отраслевой эксперт, начинавший использовать светодиодные средства Absen с 2005 года - сообщил о том, что ничего загадочного в них нет и что новой технологии бояться не следует.

Поиск нужных специалистов для обеспечения рентабельности виртуальной студии

Кроме того, в ходе вебинара были впервые сформулированы предложения по внедрению виртуальных платформ на базе светодиодных средств. По словам г-на Амадора, для реализации решений по развертыванию виртуальных студий необходимо найти группу специалистов, интегратора или компанию. "Наличие человека, понимающего весь процесс в целом, даже если нас нет поблизости и мы помогаем вам удаленно, будет настоящим ключом к обеспечению рентабельности виртуальной студии". Необходимо, чтобы специалисты по аудиовизуальной технике знали, как внедрять светодиодные технологии в свои проекты.

Возможности Absen в обеспечении решений для виртуальных студий

Фэйфань Лю представил продукты и решения Absen для виртуальной студии, включая PL2.5 Pro, AX1.5, MR4.8 и JP4.8. Все экраны Absen имеют сверхвысокую частоту кадров и частоту обновления, что помогает уменьшить проблемы с визуализацией и обеспечить соответствие современным отраслевым стандартам. Каждый из этих продуктов тщательно отбирается менеджерами по продукции Absen, убежденными в том, что виртуальная студия - это путь вперед.

В целом вебинар прошел успешно, собрав в общей сложности 848 просмотров. Он представлял собой запуск мировой серии разработок компании Absen для виртуальных студий. За ним последует круглый стол под названием "LED on Camera" ("Светодиод на камере"), запланированный на 19 мая 2021 года. Кроме того, в перспективе планируется проведение ряда других мероприятий. Специалисты компании Absen с нетерпением ждут дальнейших обсуждений с интеграторами и отраслевыми экспертами по всему миру. Более подробная информация о виртуальных студиях представлена на сайте по адресу:www.absen.com.