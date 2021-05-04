Международный день джаза–2021 завершился концертом звезд из городов по всему миру

ВАШИНГТОН, 4 мая. /PRNewswire/ Празднование 10-летнего юбилея Международного дня джаза с участием более 190 стран завершилось потрясающим международным концертом, который посмотрели миллионы людей по всему миру. Концерт, ведущим которого был Майкл Дуглас, креативным директором - Херби Хэнкок, а музыкальным директором - Джон Бисли, собрал вместе знаменитых музыкантов из более чем 20 стран и стал возможным благодаря поддержке Главного партнера - компании Toyota и компании United Airlines в качестве авиакомпании-партнера.

Незабываемые моменты международного концерта 2021 года продемонстрировали объединяющую силу джаза. Программу открыли вокалистка Вероника Свифт и трубач Ингрид Дженсен из Нью-Йорка, исполнив стандарт "Sing" - вдохновляющий символ перемен к лучшему, которые может привнести музыка в мир. Также следует отметить выдающиеся выступления пианиста и композитора Джейкоба Кольера из Лондона, бенинской певицы Анжелики Киджо из Парижа, японского пианиста Дзюнко Ониси из Токио, Ивана Линса из Рио-де-Жанейро и вокалиста/трубача Мандиси Дьянтьиса из Кейптауна. Сенсацией стала блестящая интерпретация композиции "God Bless The Child" вокалистки Андры Дэй из Лос-Анджелеса.

Концерт 2021 года, который вел лауреат премии американской Академии киноискусства Майкл Дуглас из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, доказал, что джаз является по-настоящему глобальным видом искусства. Как отметил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш: "Десять лет назад по инициативе ЮНЕСКО и Института джаза им. Херби Хэнкока мы провели самый первый Международный день джаза в зале Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Каждый год это было радостное празднование - не только музыки, но и свободы, разнообразия и человеческого достоинства. Это те ценности, которые Организация Объединенных Наций стремится защищать и распространять по всему миру".

В течение всего дня ЮНЕСКО и Институт джаза им. Херби Хэнкока представляли бесплатные образовательные и информационно-просветительские программы. В рамках одного из наиболее ожидаемых событий Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле (Audrey Azouley) и посол доброй воли ЮНЕСКО Херби Хэнкок провели трогательную беседу об истории и наследии Международного дня джаза.

Международный день джаза, ежегодно отмечаемый 30 апреля тысячами концертов и джазовых программ по всему миру, объединяет страны и народы на всех семи континентах в честь международного джазового искусства, подчеркивая его важную роль в поощрении диалога, борьбе с дискриминацией и утверждении человеческого достоинства.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1501502/Herbie_Hancock_and_Andra_Day.jpg