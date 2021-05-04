Конец эпохи вирусов-вымогателей: RevBits EPS получает сертификат ICSA Labs

МИНЕОЛА (шт. Нью-Йорк), 4 мая. /PRNewswire/ RevBits Endpoint Security (RevBits EPS), программное решение компании RevBits для защиты от кибератак, успешно прошло сертификацию в ICSA Labs (независимое подразделение Verizon) Тестирование проводилось в соответствии с протоколом Advanced Threat Detection, который разработан для оценки средств обеспечения защиты компьютеров от новых и малоизвестных угроз в виде вредоносных программ. Было выполнено более восьмисот тестовых прогонов, содержащих как вредоносные образцы, так и безобидные приложения. Проверка велась три недели. Общий уровень обнаружения RevBits EPS составил почти 100%, при этом для успешной сертификации достаточно 75%.

"Решение для обеспечения кибербезопасности RevBits Endpoint Security имеет уникальную архитектуру на основе запатентованных технологий. Данный продукт был разработан, чтобы обеспечить лучшую в своем классе защиту, - заявил Муктеба Челик, технический директор компании. - Независимое тестирование подтвердило, что мы достигли этой цели, чему мы очень рады. Большинство продуктов для обеспечения безопасности компьютеров обнаруживают только те угрозы, о которых сообщалось ранее. Но защита от новых, еще неизвестных угроз имеет решающее значение для выявления и предотвращения срабатывания вредоносного кода программ-вымогателей. Мы гордимся тем, что в отчете о тестировании ICSA показано, как RevBits EPS обеспечивает стопроцентную защиту от угроз, появившихся менее одного часа назад".

"Блестящее прохождение сертификационных испытаний служит убедительным доказательством надежности нашего решения - клиенты могут быть уверены, что их компьютеры полностью защищены от программ-вымогателей и других типов вредоносного кода, - добавил Дэвид Шиффер, генеральный директор. - Грустно читать новости о случаях, когда целые компании, правительственные учреждения и даже школы становятся заложниками программ-вымогателей, поскольку этого можно легко избежать с помощью нашего решения".

Подробный отчет о сертификации и дополнительная информация о компании RevBits Endpoint Security представлены на сайте www.revbits.com

Контактная информация: Neal Hesterberg (Нил Хестерберг), neal.hesterberg@revbits.com

Информация о компании RevBits

Компания RevBits, основанная в 2018 году и осуществляющая инновационную деятельность в сфере кибербезопасности, обеспечивает своим клиентам превосходную защиту за счет экспертных решений. Компания RevBits, штаб-квартира которой находится в Минеоле (шт. Нью-Йорк), имеет свои представительства в Принстоне (шт. Нью-Джерси), Бостоне (шт. Массачусетс), Антверпене (Бельгия) и Лондоне (Англия). Более подробная информация о компании RevBits представлена на странице по адресу: www.revbits.com/aboutrevbits.