GameChange Solar возводит объект Genius Tracker™ мощностью 631 МВт в Южном Техасе

НОРУОЛК (шт. Коннектикут), 5 мая. /PRNewswire/ Компания GameChange Solar объявляет о планах быстрого развертывания системы Genius Tracker™ мощностью 631 МВт на юге Техаса. После завершения строительства эта система станет крупнейшим объектом солнечной энергетики в штате и в конечном итоге одним из крупнейших в стране. Проект включает в себя 1,4 млн солнечных модулей на площади около 1600 гектаров в округе Уортон (расположенном в непосредственной близости от метрополии Большого Хьюстона). Он позволит вырабатывать 500 МВт (переменного тока) / 631 МВт (постоянного тока) возобновляемой энергии, что предположительно обеспечит электропитанием 100 тыс. домов ежегодно. Для удовлетворения растущего спроса в регионе электроэнергия, вырабатываемая на проектируемом объекте, в 2021 году будет покупаться блоками в режиме онлайн и продаваться на оптовом рынке ERCOT. Генеральный подрядчик предполагает завершить строительство объекта в середине 2022 года.

Директор по развитию бизнеса компании GameChange Solar Эллисон Ларсон сообщила следующее: "Наше внимание сосредоточено на обеспечении превосходной логистической поддержки и подготовки специалистов, с тем чтобы этот техасский объект был реализован легко и успешно для генподрядчика и владельца. Проект предусматривает использование проверенной и быстро монтируемой системы Genius Tracker™ со сборными соединительными элементами SpeedClamp™, значительно повышающими скорость монтажа по сравнению с типовыми аналогами. Мы надеемся на реализацию и других крупных проектов коммунального масштаба в Техасе и других местах".

Директор по развитию бизнеса компании GameChange Solar Макс Джонсон заявил: "Эта рекордная солнечная электростанция располагается на северном побережье Мексиканского залива неподалеку от ряда других крупных объектов солнечной энергетики. Выбор в пользу системы Genius Tracker™, разработанной компанией GameChange Solar, для реализации этого важнейшего проекта был обусловлен ее надежной конструкцией и устойчивостью к значительным ветровым нагрузкам. Наша проектно-техническая группа и профильные специалисты на местах готовы оказывать поддержку застройщикам и владельцам, использующим систему Genius Tracker™ на своих близлежащих объектах, возведение которых планируется начать позднее в этом году".

Контактную информацию и запросы СМИ можно направлять Дерику Ботхе (Derick Botha) по телефону +1 (302) 528-2125

или по электронной почте: derick.botha@gamechangesolar.com