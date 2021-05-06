ACWA Power расширяет присутствие в Центральной Азии за счет крупнейшей ВЭС в регионе

ЭР-РИЯД (Саудовская Аравия), 6 мая. /PRNewswire/ В присутствии министра энергетики Саудовской Аравии, Его Королевского Высочества принца Абдул-Азиза ибн Салмана и Заместителя Премьер-министра и Министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Его Превосходительства Сардора Умурзакова компания ACWA Power, являющаяся одним из ведущих саудовских застройщиков, инвесторов и операторов электростанций и водоопреснительных установок в 13 странах, подписала с Министерством инвестиций и внешней торговли и Министерством энергетики Республики Узбекистан соглашение о реализации проекта разработки, строительства и эксплуатации ветроэнергетического объекта мощностью 1500 МВт в Каракалпакстане (Узбекистан).

После ввода в эксплуатацию данный объект станет крупнейшей ветряной электростанцией в центральноазиатском регионе и одной из крупнейших в мире.

От лица компании ACWA Power соглашение подписал главный управляющий отдела развития бизнеса Аяд аль-Амри, а от лица Республики Узбекистан - Заместитель Министра энергетики Республики Узбекистан Шерзод Ходжаев и Заместитель Министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Шухрат Вафаев.

На церемонии подписания присутствовали Председатель Правления компании ACWA Power Мухаммад Абунаййан, руководитель отдела отечественных инвестиций Государственного инвестиционного фонда Язид аль-Хумайд и другие должностные лица Саудовской Аравии и Узбекистана.

Реализация проекта которая включает в себя разработку, строительство и эксплуатацию крупнейшей ветряной электростанции в центральноазиатском регионе саудовской компанией отражает лидирующую роль Королевства в сфере энергетики и его способность развивать кадровый и технический потенциал саудовских компаний, особенно в области возобновляемых источников энергии.

Данный объект призван содействовать активизации мер правительства Узбекистана, направленных на диверсификацию структуры энергетики страны и наращивание ее потенциала возобновляемой энергетики в соответствии с недавно инициированными стратегическими реформами. О новом проекте было объявлено вслед за подписанием Соглашений о поставках электроэнергии (PPA) и инвестиционных соглашений в отношении двух ветроэнергетических объектов в Бухаре и Навои, которые были заключены ранее в этом году и суммарная мощность которых составляет 1000 МВт. Кроме того, ACWA Power ведет строительство высокоэффективной газовой электростанции мощностью 1500 МВт в Сырдарьинской области Узбекистана.

Министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Его Превосходительство Сардор Умурзаков отметил следующее: "Мы ценим наше партнерство с компанией ACWA Power и приветствуем ее расширение присутствия в Узбекистане в рамках данного проекта, результатом которого станет крупнейший объект подобного рода в центральноазиатском регионе после его ввода в эксплуатацию. Данный проект будет способствовать реализации нашего национального плана по использованию возобновляемых источников энергии, заключающегося в повышении доли возобновляемой энергетики до 25% к 2030 году".

"Как производитель электроэнергии, Узбекистан многому учится у своих ближневосточных и особенно саудовских партнеров по мере перехода к низкоуглеродной экономике, - заявил в этой связи министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов. - Объект, создаваемый компанией ACWA Power, внесет существенный вклад в реализацию нашего плана по выработке 25% электроэнергии за счет возобновляемых источников к 2030 году".

Комментируя это событие, председатель правления компании ACWA Power Мухаммад Абунаййан выразился следующим образом:"Мы довольны окончательным оформлением соглашения о реализации проекта строительства ветряной электростанции мощностью 1500 МВт в Каракалпакстане с Министерством инвестиций и внешней торговли и Министерством энергетики Республики Узбекистан у нас в Саудовской Аравии - это расширяет наше международное сотрудничество и способствует продолжению партнерского взаимодействия с целью ускорения процесса перехода Узбекистана к альтернативным источникам энергии. Данный проект является очередным эпохальным достижением для страны и усиливает направленность компании ACWA Power на работу с быстрорастущими рынками, включая Узбекистан, для достижения ее амбициозных целей в сферах возобновляемой энергетики и экологически устойчивого развития".

Предполагается, что этот объект позволит удовлетворить потребности в электроэнергии около четырех миллионов домохозяйств и уменшить выделение около 2,5 млн тонн углекислого газа в год, что будет прямо способствовать достижению правительством поставленной цели - производить 30% узбекской электроэнергии за счет возобновляемых источников к 2030 году, а также позволит удовлетворить растущий годовой спрос на электроэнергию эффективным и экологически безопасным способом.