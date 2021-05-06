Компания AV-Comparatives опубликовала отчет о влиянии антивирусных программ

ИНСБРУК, Австрия, 6 мая. /PRNewswire/ Компания AV-Comparatives сегодня объявила об официальном выпуске последнего отчета по оценке влияния антивирусных программ на производительность систем. Данная независимая лаборатория стремится информировать пользователей о защите от преступлений в сфере информационных технологий, проводя систематические проверки наиболее популярных программ по обеспечению информационной безопасности. Компания создает реальные условия для более точного тестирования, используя одну из крупнейших в мире баз конфигураций компьютерного оборудования.

Для оценки производительности используются такие программы как Avast Free Antivirus, AVG Free Antivirus, Avira Antivirus Pro, Bitdefender Internet Security, ESET Internet Security, G Data Total Security, K7 Total Security, Kaspersky Internet Security, Malwarebytes Premium, McAfee Total Protection, Microsoft Defender, NortonLifeLock Norton 360, Panda Free Antivirus, Total AV Total Security, Total Defense Essential Antivirus, Trend Micro Internet Security и Vipre Advanced Security.

Объем тестирования каждой программы включает оценку скорости работы системы при копировании файлов, архивировании и извлечении из архива, а также при установке и запуске приложений, загрузке файлов, просмотре веб-страниц и проверку с помощью профессионального приложения для комплексного тестирования PC Mark 10.

Для работы использовался компьютер начального уровня со следующими характеристиками: процессор – Intel Core i3, ОЗУ – 4 Гб, жесткие диски SSD, а также 64-битная версия Windows 10 20H2. Все проверки выполнялись при активном интернет-соединении. Для минимизации факторов, которые могли бы повлиять на результаты измерений и (или) сопоставимость систем, были приняты соответствующие меры. Для измерения влияния программ на производительность систем при их реальном использовании применялось профессиональное приложение PC Mark 10.

По информации AV-Comparatives данный отчет имеет информативный характер и не может использоваться во всех случаях, поскольку на производительность компьютера влияет множество факторов. В отчете также сообщается, что пользователям необходимо уделять больше внимания степени защиты компьютера, а не скорости его работы, поскольку по степени быстродействия все протестированные программы достигают уровня "Стандарт" или выше.

Подводя итоги тестирования, один из основателей AV-Comparatives Петер Штельцхаммер отметил: "Пользователям необходимо учитывать результаты различных дополнительных тестов в зависимости от своих потребностей. Мы использовали систему оценки для суммирования различных результатов. Необходимо отметить, что при проверке скорости копирования файлов и запуска приложений мы отдельно регистрировали результаты первого и последующих запусков. Для выставления оценки за скорость копирования мы взяли округленные средние значения первой и последующих проверок, а для оценки скорости запуска приложения – только последующие проверки".

Осенью компания AV-Comparatives планирует выпустить результаты проверки производительности систем высокого уровня.

Для просмотра последних результатов тестирования компании AV-Comparatives перейдите по ссылке https://www.av-comparatives.org

О компании AV-Comparatives Компания AV-Comparatives – независимая организация, выполняющая систематическое тестирование эффективности программных продуктов по обеспечению информационной безопасности персональных компьютеров и мобильных устройств. Используя одну из крупнейших в мире баз конфигураций компьютерного оборудования, компания создала реальную среду для точного тестирования. Компания обеспечивает свободный доступ к результатам тестирования для частных лиц, новостных организаций и научных учреждений. Сертификация AV-Comparatives – это всемирно признанный официальный знак одобрения производительности программного обеспечения.