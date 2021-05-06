Knight-Hennessy Scholars объявляет новых стипендиатов выпуска 2021 года

СТЭНФОРД (шт. Калифорния), 6 мая. /PRNewswire/ В рамках учебной программы Knight-Hennessy Scholars (https://kh.stanford.edu/) в Стэнфордском университете был представлен выпуск 2021 года из 76 новых стипендиатов из 26 стран, обучающимися по 37 дипломным программам во всех семи магистратурах Стэнфорда. К 76 новым стипендиатам присоединятся еще пять, чей выпуск был отсрочен с 2020 года, в результате чего общая численность этого выпуска достигнет 81 человека. Здесь представлены профили выпускников Knight-Hennessy Scholars 2021 года (https://kh.stanford.edu/program/scholars) и сводная статистика (ССЫЛКА НА PDF).

Программа Knight-Hennessy Scholars развивает и поддерживает высокозаинтересованное, многодисциплинарное и мультикультурное сообщество магистрантов со всего Стэнфордского университета, а также предоставляет разнообразный спектр образовательных знаний, подготавливая выпускников к решению сложных проблем, с которыми сталкивается мир. Стипендиаты Knight-Hennessy Scholars участвуют во всемирной программе подготовки руководителей King Global Leadership Program и получают финансовую помощь сроком до трех лет для обучения на магистров в любой из семи магистратур Стэнфорда.

"В то время когда человечество сталкивается со сложными проблемами, от пандемии до изменения климата и расовой несправедливости, мы рады приветствовать выпускников, стремящихся внести свой вклад в поиск решений и построение лучшего мира», - заявил почетный президент и директор Shriram Family в рамках программы Knight-Hennessy Scholars Джон Л. Хеннесси.

Программа нацелена на формирование лидеров принципиально нового типа, имеющих прочную межкультурную перспективу, создающих смелое видение будущего, вдохновляющих других своими словами и действиями и стремящихся к достижению большего блага. Программа King Global Leadership предоставляет подборку услуг по развитию местных сообществ, интерактивные семинары, встречи с мировыми лидерами и возможности для личностного развития.

Программа Knight-Hennessy Scholars не предусматривает квот или ограничений в зависимости от региона, колледжа или университета, сферы обучения или карьерных устремлений. Среди новых стипендиатов 2021 года 57% составляют женщины, а 46% не являются гражданами США. 56% американских стипендиатов считают себя цветными людьми, а 11% служили в американских вооруженных силах. Стипендиаты получили степени бакалавров в 16 зарубежных и 32 американских учебных заведениях. 20% из них первыми в своей семье посещают колледж.

Первый выпуск был сформирован в 2018 году, а с учетом четвертого выпуска общая численность стипендиатов на сегодня составляет 270 человек. В конечном итоге число принимаемых в программу стипендиатов будет увеличено до 100 человек в год. Отбор производится с учетом демонстрации ими независимости мышления, целеустремленного руководства и гражданского мировоззрения. "Каждый ученый отбирается с целью обогащения своего выпуска уникальной точкой зрения, что способствует формированию в высшей степени мультикультурного и многодисциплинарного сообщества, - заявила исполнительный директор программы Knight-Hennessy Scholars Тина Силиг.

Прием заявок на включение в группу стипендиатов 2022 года начнется 1 августа и продлится до 6 октября. Программа предлагает информационные онлайн-сессии для описания сообщества, программы и процесса приема.

Информация о программе Knight-Hennessy Scholars

Эта программа, объявленная в 2016 году, была названа в честь Фила Найта, выпускника программы MBA 1962 года, филантропа и соучредителя компании Nike Inc., и Джона Хеннесси, председателя правления компании Alphabet Inc. и президента Стэнфорда (2000-2016). Knight-Hennessy Scholars - крупнейшая в мире постоянно финансируемая стипендиальная программа для выпускников вузов.