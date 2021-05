Пятый Всемирный интеллектуальный конгресс: на переднем крае инноваций

ПЕКИН, 14 мая. /PRNewswire/ Пятый Всемирный интеллектуальный конгресс (World Intelligence Congress, WIC) пройдет в конце мая в городе Тяньцзине на севере Китая. Об этом сообщает портал China.org.cn.

Повестка дня конгресса WIC, который проводится уже в пятый раз, непрерывно обновляется. В этом году, помимо традиционной серии конференций, выставок, конкурсов и мероприятий в сфере интеллектуальных технологий - согласно требованиям по борьбе с пандемией - будет создана специальная выставочная площадка для почетных представителей различных городов и стран, а гостям со всего мира будет предложено посетить эти экспозиции для обмена знаниями. Кроме того, Международный конгресс по интеллектуальным видам спорта (International Intelligent Sports Congress), ежегодно проводимый в рамках WIC, в этом году впервые проводится совместно со знаменитым во всем мире региональным конкурсом Tencent Esports Honor of Kings на севере Китая в целях освоения новых областей и привлечения молодого поколения. Все эти изменения соответствуют тематическому названию WIC: "New Era of Intelligence: Empowering New Development, Fostering New Pattern" ("Новая эра интеллекта: расширение возможностей для нового развития и укрепление нового порядка").

Первоначальной целью конгресса WIC было развитие китайской индустрии искусственного интеллекта. По мере накопления опыта организаторами данного мероприятия и появления новых способов его проведения конгресс постепенно превращается в платформу для пересечения новейших технологий и новаторских идей, гдн важнейшая роль принадлежит компаниям со всего мира. По мере своей непрерывной новаторской деятельности эта платформа реально стимулирует обмен знаниями и опытом в мировой индустрии искусственного интеллекта и способствует расширению и углублению сотрудничества.

Город Тяньцзинь, в котором проводится конгресс WIC, отражает его организационные принципы. Как один из первых городов, являвшихся центрами индустриализации в Китае, он может похвастаться долгой историей и постоянно находится в поисках возможностей для обновления. Суперкомпьютер Тяньхэ и компьютерный чип для чтения и расшифровки мыслей человека Brain Talker - это всего лишь два достижения, получивших путевку в жизнь из города инноваций Тяньцзиня. Помимо индустрии искусственного интеллекта, в последние годы город построил "Тяньцзиньскую долину национальных ИТ-инноваций" ("Tianjin National IT Innovation Valley"), которая привлекла к себе почти тысячу компаний. В настоящее время ведется работа по созданию отраслевого кластера для разработки и внедрения прикладных и инновационных IT-систем по принципу "объединения компаний, поддерживаемых платформой, мотивированных практическим применением их разработок и совершающих прорывы за счет совместной деятельности". Масштаб данного проекта составляет порядка 100 млрд юаней. Для обеспечения устойчивой инновационной деятельности в Тяньцзине были созданы благоприятные условия для строительства технопарков при университетах. К 2023 году Тяньцзинь планирует построить пять университетских технопарков муниципального уровня для объединения ресурсов высших учебных заведений и других социальных секторов в целях стимулирования новаторства и промышленного развития.

WIC представляет собой микромир, отражающий перспективы Тяньцзиня и всего Китая в плане стимулирования обменов на общенациональном и общемировом уровнях, совместного продвижения новаторских идей, анализа результатов и достижения взаимовыгодного прогресса. В целях построения мирового сообщества с общим будущим для всего человечества Тяньцзинь и Китай в целом готовы работать рука об руку с другими странами.

