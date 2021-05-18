На КАЭС впервые в России внедрят систему контроля защитной оболочки реакторного отделения

ТАСС, 18 мая. В ходе планового капитального ремонта на третьем энергоблоке Калининской АЭС специалисты приступили к модернизации комплекса систем контроля защитной оболочки (СКЗО) реакторного отделения. Подобные работы на российских атомных станциях проводятся впервые.

Как пояснил главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев, оболочка (контайнмент) предназначена для защиты реакторной установки от внешних природных и техногенных воздействий, а также препятствует выходу радиоактивных веществ в окружающую среду в случае нештатной ситуации. Контайнмент состоит из цилиндрической железобетонной стены толщиной в метр и купола, которые обеспечивают герметичность внутреннего объема. Прочность конструкции придают высокопрочные армоканаты, находящиеся в специальных каналах внутри стены. Они натягиваются домкратами, обжимая оболочку, что препятствует появлению трещин в бетоне.

"Ранее контроль натяжения армоканатов, состояния защитной оболочки и ее герметичности осуществлялся тремя разными системами. После модернизации их заменит новейшая единая система, которая существенно повысит безопасность эксплуатации энергоблока, - сказал Александр Дорофеев. - Сейчас в реакторном отделении выполняется замена рабочих станций, базового и прикладного программного обеспечений, контроллеров обмена информацией, коммутаторов и устройств обработки сигналов".

Кроме того, в состав СКЗО будет внедрена экспертная система на базе отечественного программного комплекса "CONT". Она необходима для анализа состояния защитной оболочки и оценки ее прочности. Чтобы охватить весь объем защитной оболочки, система виртуально разбивает ее на 15 тыс. контролируемых зон, создает детальную трехмерную модель и делает расчет в каждой зоне.

Внедрение экспертной системы позволит проводить оценку эксплуатационной пригодности защитной оболочки в процессе эксплуатации энергоблока. А полученные данные помогут значительно оптимизировать работы по корректировке усилий в арматурных канатах во время ремонтных компаний.

Реализация такого масштабного проекта существенно упростит обслуживание системы, сократит сроки обучения персонала, а также снизит вероятность нарушений в работе энергоблока, связанных с человеческим фактором.