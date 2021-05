Shiseido, Natura &Co и Eternaleaf с оптимизмом смотрят на китайский рынок косметики

МОСКВА, 19 мая. /PRNewswire/ Несмотря на разрушительные последствия пандемии COVID-19 для мировой косметической индустрии в 2020 году азиатский (и в особенности китайский) рынок по-прежнему демонстрирует высокие темпы роста. На третьей Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE) компания Shiseido представила два своих основных бренда, а именно "THE GINZA" и "BAUM". За ними последовал "EFFECTIM", также впервые появившийся на мировом рынке. Крупный производитель косметической продукции Natura &Co, стремящийся к расширению своего присутствия на китайском рынке, в 2020 году зарегистрировал в этой стране две новые компании в процессе подготовки к приобретению Aesop и The Body Shop, приобретя перед этим компанию Avon в мае 2019 года. Аналогичным образом британский производитель продукции класса люкс Eternaleaf, имеющий многолетнюю устойчивую репутацию в Европе и Соединенных Штатах, официально вошел на китайский рынок в 2020 году после достижения значительных успехов на рынках Юго-Восточной Азии, в частности Индонезии. Кроме того, компания Eternaleaf также заявила свои претензии на этот рынок, установив партнерские отношения с крупной китайской сетью Yong Qi, включающей в себя 545 магазинов косметики, и такими организациями как DERUIMA Health и Langyue Health, каждая из которых управляет десятками высококлассных центров послеродового восстановления.

Согласно статистике, в 2020 году объем импорта декоративной и уходовой косметики в Китай составил более $20,2 млрд, что превышает показатель предыдущего года на 29%. Этот тренд свидетельствует о том, что рынок развивается быстрыми темпами и что многие известные мировые бренды проявляют к нему большой интерес.