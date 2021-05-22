Daimler Truck AG и CATL договорились о совместных разработках и поставках после 2030 года

НИНДЭ /Китай/ и ШТУТГАРТ /Германия/, 21 мая. /PRNewswire/. Сегодня производитель грузовых автомобилей Daimler Truck AG и производитель и разработчик литий-ионных аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) — являющиеся мировыми лидерами в своих областях — объявили об активизации своего партнерства на основе общих перспектив, связанных с углеродно-нейтральными грузоперевозками с использованием коммерческих электромобилей. Компания CATL станет поставщиком литий-ионных аккумуляторов для грузового электромобиля на аккумуляторных источниках питания Mercedes-Benz eActros LongHaul, который планируется подготовить к серийному производству в 2024 году. Указанные поставки продолжатся и после 2030 года. Эти аккумуляторы сочетают в себе высокую плотность энергии со сверхдлительным циклическим ресурсом, а также возможностью быстрой зарядки в соответствии с уникальными требованиями, предъявляемыми к автопоездам на аккумуляторных источниках питания. Кроме того, компании планируют совместно проектировать и разрабатывать еще более современные гальванические элементы и батарейные блоки нового поколения для специализированного применения в грузовых автомобилях с акцентом на высокую модульность и масштабируемость в целях поддержания различных типов грузоперевозок и обеспечения универсальной совместимости с будущими моделями грузовых электромобилей.

В 2019 году компании Daimler Truck AG и CATL заключили соглашение о глобальных поставках литий-ионных батарейных модулей для грузовых электромобилей, включая Mercedes-Benz eActros, Freightliner eCascadia и eM2. В сентябре 2020 года компания Daimler Truck AG объявила о выпуске модели eActros LongHaul с дальностью пробега без подзарядки около 500 км для осуществления энергоэффективных грузоперевозок по планируемым маршрутам большой протяженности.

Председатель правления Daimler Truck AG и член правления Daimler AG Мартин Даум (Martin Daum): «Партнерские отношения жизненно важны для выполнения нашего обязательства по Парижскому соглашению и реализации нашей конечной цели, заключающейся в достижении углеродной нейтральности транспорта на дорогах, работа над которой идет полным ходом. Расширение и укрепление нашего тесного сотрудничества с компанией CATL будет играть ключевую роль в ускорении процесса электрификации и обеспечении нулевого уровня выбросов в сфере грузовых автоперевозок. Начиная с 2021 года мы будем выпускать широкий ассортимент самых современных грузовых электромобилей серийного производства, ориентированных на клиента».

Основатель, председатель правления и генеральный директор компании CATL д-р Робин Цзэн: «Мы очень рады укреплению существующего партнерства с компанией Daimler Truck AG на основе нашей общей концепции в сфере электромобилей. Благодаря разработанной компанией CATL передовой технологии производства аккумуляторов для электромобилей и глубоким знаниям и обширному опыту специалистов компании Daimler Truck в сфере большегрузного транспорта мы убеждены в том, что наше прочное глобальное партнерство будет способствовать дальнейшему укреплению позиций Daimler Truck AG на рынке электромобилей и ускорению процесса достижения углеродной нейтральности».

CATL: продвижение к углеродной нейтральности за счет инновационных аккумуляторов

Руководствуясь целью обеспечения углеродной нейтральности, компания CATL ставит своей задачей замену ископаемых видов топлива в стационарных и мобильных энергосистемах на высокоэффективные электроэнергетические системы, разрабатываемые под современные аккумуляторные батареи и возобновляемые энергоносители, а также стимулирование комплексного обновления реализуемой на рынке продукции за счет электрификации и интеллектуализации. Для компании CATL расширение партнерства с Daimler Truck AG является важным этапом этого пути и открывает новые возможности для ускорения глобальной электрификации коммерческого автотранспорта за счет внедрения ее комплексных решений с использованием экологически чистой энергии.

Непрерывно внедряя инновационные разработки в химическую структуру, конструкцию, экстремальную модель производства и бизнеса, компания CATL обеспечивает своих клиентов и потребителей самой современной и ценной продукцией. Уникальные аккумуляторы для коммерческих транспортных средств с литий-железо-фосфатным (LFP) химическим составом, не допускающим снижения эффективности в течение 1500 циклов, и передовой технологией "cell-to-pack" (CTP) обеспечивают высокую плотность энергии, сверхдлительный циклический ресурс, высокую надежность и превосходную эффективность затрат.

По данным SNE Research, в 2020 году компания CATL занимала первое место в мире по объему потребления аккумуляторов для электромобилей уже четвертый год подряд. 32% этого потребления приходится на коммерческий автотранспорт. Согласно тому же источнику информации, до марта 2021 года общемировой объем продаж грузовых автомобилей и автобусов, оснащенных электромобильными аккумуляторами CATL, превышал 343 000, благодаря чему CATL является крупнейшим поставщиком аккумуляторов для электромобилей на рынке коммерческого автотранспорта.

Информация о компании Contemporary Amperex Technology Co., Limited

Компания Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) является одним из лидеров мировой отрасли литий-ионных аккумуляторов, осуществляющим научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность, производство и реализацию аккумуляторных систем для транспортных средств, работающих на новых типах энергоносителей, и систем накопления и хранения энергии. Согласно данным SNE Research, по состоянию на 2020 год компания CATL занимала первое место в мире по объему потребления аккумуляторов для электромобилей в течение четырех лет подряд.

Компания CATL, штаб-квартира которой находится в городе Ниндэ (Китай), имеет собственные базы для производства аккумуляторов в Ниндэ (пров. Фуцзянь), Лияне (пров. Цзянсу), Синине (пров. Цинхай), Ибине (пров. Сычуань) и Чжаоцине (пров. Гуандун). В настоящее время компания CATL расширяет географию своего присутствия по всему миру, открыв зарубежные дочерние предприятия в Мюнхене (Германия), Париже (Франция), Иокогаме (Япония) и Детройте (США). В данный момент строится европейская производственная база в Эрфурте (Германия). В 2018 году компания (300750.SZ) стала публичным акционерным обществом.

Более подробная информация представлена на сайте.

Информация о компании Daimler Truck AG

Daimler Truck AG — один из крупнейших в мире производителей коммерческих транспортных средств, имеющий более 35 основных предприятий по всему миру, на которых работают около 100 тысяч сотрудников. Компания Daimler Truck AG реализует корпоративную стратегию экологически устойчивого развития и планирует к 2039 году предлагать в Европе, Японии и Северной Америке только транспортные средства нового поколения, являющиеся углеродно-нейтральными в процессе эксплуатации («от бака до колес»). Уже в 2022 году ассортимент транспортных средств производства Daimler Truck AG в основных регионах реализации ее продукции (Европа, США и Япония) будет включать в себя автомобили серийного производства с системами привода на аккумуляторных источниках питания. К 2027 году Daimler Truck AG намеревается дополнить свой ассортимент за счет серийно производимых транспортных средств на водородных топливных элементах. Имея сотни транспортных средств, используемых ее клиентами, компания Daimler Truck AG уже приобрела всеобъемлющий практический опыт в сфере электромобилей и зафиксировала в общей сложности более 10 миллионов километров испытательного пробега транспортных средств с приводом от аккумуляторных источников питания и серийно производимых грузовиков и автобусов у своих клиентов по всему миру.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Will Lee (Уилл Ли) +86 15814088881, wei.li@catl.com; Elaine Huang (Элен Хуан) +86 19959359083, HuangYiL@catl.com