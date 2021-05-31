В Синьцзян-Уйгурском районе оказали поддержку традиционному искусству

Москва, 27 мая. 23 мая международная группа журналистов, работающая над серией репортажей A Date with China, посетила место происхождения шелкового атласа - уезда Лоп города Хотан, где познакомилась с одним из старейших текстильных изделий в Синцзяне. Об этом сообщается на сайте China Daily.

Здесь по сей день сохраняются древнее искусство вышивания и окраски с использованием материалом растительного происхождения, а также самодельные деревянные механизмы для плетения шелка. Технология плетения, вышивания и окраски чрезвычайно сложная и требует кропотливой работы. Все этапы выполняются мастерами вручную.

Участница делегации - корреспондент из Индии - сравнила местный материал с тканью, которую изготавливают в ее родном городе. Эти ткани различаются по узору и дизайну. Шелковый атлас на ощупь более прохладный. Его дизайн отражает богатую фантазию и креативность людей.

В ходе беседы с американским журналистом China Daily Яном Гудрумом один из работников мастерской сказал: "Я помню, как в моем детстве члены моей семьи постоянно занимались шелкоплетением. Это ремесло передается из поколения в поколение. Я хочу усовершенствовать это ремесло и надеюсь передать его по наследству, чтобы оно продолжало развиваться".

Кроме того, местное правительство активно поддерживает развитие производства шелкового атласа, стимулирует занятость и способствует увеличению доходов людей. В ходе визита журналисты посетили компанию "Атлас", занимающуюся производством шелка. Благодаря внедренной компанией модели "компания+кооператив+домашнее производство" около 20 местных семей организовали производство атласа на дому. Так была решена проблема трудоустройства многих людей

В целях обеспечения дальнейшего роста доходов малоимущих семей компания проводит для них бесплатные тренинги по производству шелкового атласа. Таким образом компания готовит технический персонал для следующего этапа создания индустриального парка по производству шелкового атласа, способствует как развитию промышленности, так и повышению уровня занятости. Компания создала особую деревенскую производственную цепочку и заложила производственную основу для возрождения деревни.