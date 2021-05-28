CGTN: Китай стремится обеспечить гармонию человека с природой

Beijing, 28 мая. /PRNewswire/ Ирригационная система Дуцзянъянь расположена на юго-западе Китая в провинции Сычуань, она играла важную роль в сфере предотвращения наводнений и ирригации на территории равнины Чэнду в течение 2 тыс. лет.

Будучи одной из старейших и до сих пор работающих подобных систем в мире, Дуцзянъянь - пример мудрого взаимодействия человека и природы.

"Энциклопедия для простого народа" - это энциклопедия по вопросам сельского хозяйства, созданная в шестом веке. В ней говорится: "Следует соизмерять усилия с учетом сезона, времени и земли. Так малыми усилиями можно добиться наибольшей пользы".

Эта классическая цитата все еще влияет на современный Китай, который проводит "зеленую" трансформацию в социально-экономическом развитии.

Ссылаясь на эту древнюю фразу на встрече, посвященной защите окружающей среды, в мае 2018-го года председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важность единения неба, земли и человека, связи экосистемы и человеческой цивилизации, следования законам природы.

"Расцвет или падение цивилизаций связаны с их отношениями с природой", - добавил он.

"Энциклопедия для простого народа" была завершена Цзя Сысе в период династии Северная Вэй (386-534).

"Цзя Сысе в качестве примера привел выращивание зерновых, проиллюстрировав фразу "следует соизмерять усилия с учетом сезона, времени и земли. Так малыми усилиями можно добиться наибольшей пользы", - объясняет профессор древнекитайской литературы Центрального Южного университета Китая.

"Урожайность варьируется от земли к земле. Если почва плодородная, то поздний посев может дать больше урожая, однако для относительно бесплодных земель чрезвычайно важен ранний посев, иначе, если пропустить время посева, велик риск остаться и вовсе без урожая".

Профессор подчеркивает, что философская мудрость Цзя применима не только к сельскому хозяйству, но и к взаимоотношениям человека и природы в целом.

Озеленение Китая

Китай предпринял серию инициатив, чтобы сделать страну и всю планету более зеленой.

В соответствии с 14-м пятилетним планом (2021-2025) социально-экономического развития и долгосрочными целями страны до 2035 года, существенное место в процессе модернизации страны займут шаги по достижению гармонии между человеком и природой.

По плану, Китай снизит потребление энергии на единицу ВВП и эмиссию углекислого газа на единицу ВВП на 13,5% и 18% соответственно.

В прошлом сентябре Китай аннонсировал, что достигнет пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году.

"В основе этого важного стратегического решения - наше чувство ответственности за строительство сообщества единой судьбы и наше осознание необходимости безопасного устойчивого развития", - сказал Си Цзиньпин на саммите лидеров по климату 22 апреля 2021 года.

На фоне беспрецедентных вызовов, связанных с пандемией коронавируса и климатическими изменениями, Си Цзиньпин призвал участников саммита принять беспрецедентные действия.

Он подчеркнул, что мир должен быть привержен гармонии между человеком и природой, зеленому развитию, систематическому управлению, подходу, основанному на нуждах людей, мультилатерализму, принципу общей, но дифференцированной ответственности.

Чтобы усовершенствовать глобальные усилия по сохранению биоразнообразия в мире, в октябре 2021 года Китай проведет 15-ую конференцию сторон Конвенции о биологическом разнообразии.