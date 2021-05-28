Старт реализации II-й очереди делового квартала "Невская Ратуша"

Москва, 28 мая. 28 мая 2021 года состоялась пресс-конференция, посвященная началу реализации II-й очереди административно-делового квартала "Невская Ратуша" (80 тыс. кв. м. офисных площадей класса "А+"). Мероприятие проходило в бизнес-центре на территории квартала "Невская Ратуша" в Центральном районе города Санкт-Петербург.

В мероприятии приняли участие: Андрей Мухин, руководитель бизнес-направления "Коммерция" ГК "Галс"; Светлана Мазур, директор департамента коммерческого управления ГК "Галс"; Евгений Герасимов, руководитель архитектурной мастерской "Евгений Герасимов и партнеры", член Градостроительного совета Санкт-Петербурга; Алексей Карелов, генеральный директор "Гостиничной Компании" и другие эксперты рынка недвижимости.

"Галс" активно развивает административно-деловой квартал "Невская Ратуша", при этом бережно сохраняя функциональное назначение проекта и архитектурную концепцию неоклассицизма. Я уверена, что через пару лет "Невская Ратуша" станет самым уникальным по масштабу и наполнению деловым кластером, новой точкой притяжения исторической части Санкт-Петербурга, в которой будут располагаться штаб квартиры ведущих российских и зарубежных компаний", - комментирует директор департамента коммерческого управления ГК "Галс" Светлана Мазур.

"Историю "Невской Ратуши" нужно отсчитывать от 2007 года - именно тогда Правительство Санкт-Петербурга проводило конкурс на лучшую концепцию административного комплекса, в котором и победил консорциум мастерских "Евгений Герасимов и партнеры", SPEECH и nps tchoban voss Сергея Чобана. Как мы знаем из практики, судьба конкурсных проектов, тем более международных, далеко не всегда складывается удачно, и в этом смысле "Ратуша" - счастливое исключение. Проект реализуется именно таким, каким был задуман. В 2016 году сдана в эксплуатацию первая очередь комплекса, здание Администрации заняли комитеты Правительства города, но этим значение проекта не исчерпывается. "Невская Ратуша" стала драйвером развития целого района, ее полюбили горожане и туристы; если судить по социальным сетям, это одна из современных достопримечательностей Петербурга, обязательных к посещению. Мы рады, что сейчас строится вторая и проектируется третья очереди комплекса. Уверены, что компания "Галс" воплотит проект с должным качеством благодаря своему высокому профессионализму, и рады нашему плодотворному сотрудничеству", - отметил руководитель архитектурной мастерской "Евгений Герасимов и партнеры", член Градостроительного совета Санкт-Петербурга Евгений Герасимов.

"Наличие гостиницы на территории делового квартала "Невская Ратуша" является необходимым элементом формирования комфортной среды для резидентов квартала, учитывая его развитие, как места сосредоточения крупного бизнеса в центральной части города, в непосредственной близости от здания Правительства Санкт-Петербурга, основных транспортных артерий и Московского вокзала. На данный момент мы обсуждаем концепцию отеля четыре звезды с франшизой международного гостиничного оператора, которая предполагает не менее 200 номеров и наличие конференц-площадей", - прокомментировал генеральный директор "Гостиничной Компании" Алексей Карелов.

Архитектурный облик квартала был разработан ведущей мастерской "Евгений Герасимов и партнеры" в партнерстве с Сергеем Чобаном и бюро SPEECH. Проект "Невская Ратуша" площадью свыше 365 тыс. кв. м, возводимый на территории 6,1 га, состоит из девяти корпусов.

Первая очередь проекта "Невская Ратуша" полностью реализована и включает в себя три корпуса (174 тыс. кв. м). В главном корпусе квартала располагается штаб-квартира 13-ти Комитетов Администрации города Санкт-Петербурга. Арендаторами второго и третьего корпусов являются структуры Банка ВТБ (ПАО), ПАО "Газпром", Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга и др.

Новое строительство II-й очереди квартала "Невская Ратуша" осуществляется в три этапа. Первый этап II-й очереди включает в себя строительство трех корпусов (№№ 4,5,6) общей площадью порядка 79 482,2 кв. м. офисов класса "А" в концепции build-to-suit.

Проектные решения нового строительства архитектурно связаны с уже реализованными корпусами комплекса и продолжат формирование всей территории между Дегтярным переулком и Новгородской улицей с общественными зонами и ландшафтным дизайном. Офисные помещения в новых корпусах будут располагаться со 2-го по 10-й этаж с открытой планировкой, количество машиномест на подземном паркинге составит 784, парковочный индекс - одно место на 75 кв. м. общей площади.

На текущий момент на строительной площадке полностью завершены работы по строительству монолитных железобетонных конструкций подземной части зданий. Построено два подземных этажа площадью 10,5 тыс. кв. м. каждый. При разработке проектной документации был учтен опыт и лучшие решения предыдущей очереди строительства, что позволит сократить срок готовности зданий на несколько месяцев без снижения качественных характеристик.

Деловой квартал "Невская Ратуша" является обладателем профессиональных наград и премий - CRE St.Petersburg & Federal Awards в номинации "Многофункциональная недвижимость", премии "100 лучших офисных и торговых центров" и др.