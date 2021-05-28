На юго-западе Китая открывается международная выставка индустрии больших данных

ГУЙЯН (Китай), 28 мая. /PRNewswire/ 26 мая в Гуйяне, столице провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, открылась Китайская международная выставка индустрии больших данных (CIBDIE) 2021 года, являющаяся главным мероприятием в сфере больших данных для этой страны.

Выставка индустрии больших данных, основанная в 2015-м и официально возведенная в ранг национальной выставки в 2017 году, стала международной и профессиональной платформой для развития сферы больших данных, а также отраслевым законодателем моды.

Это трехдневное мероприятие проводится органами местного самоуправления совместно с ведущими экономистами-плановиками страны и ее органами, ответственными за обеспечение промышленной и информационной безопасности. На выставке, проводимой при поддержке Министерства торговли Китая, представлены отечественные и зарубежные перспективные разработки промышленного и коммерческого масштабов.

В рамках этого форума, проходящего под тематическим названием "Employ digital intelligence, Deliver new development", намечены конференции, выставки, презентации новых продуктов, конкурсы и другие мероприятия.

Организаторы выставки этого года, которая проходит как в режиме онлайн, так и в традиционном формате, стремятся к открытому сотрудничеству и совместному развитию различных заинтересованных сторон. В рамках онлайн-выставки предлагаются такие услуги, как интерактивное общение, виртуальная экспозиция, деловые переговоры, онлайн-форум и рекламная акция для гостей с представлением различных выставочных функций.

Город Гуйян и новый район Гуйань, являющиеся основными территориями единой национальной пилотной зоны больших данных (Гуйчжоу), всегда являлись первопроходцами в области развития больших данных, обеспечивая опережающий прогресс в промышленном росте. К концу 2020 года здесь было свыше 5 тыс. компаний, специализирующихся в сфере больших данных, и 117 отраслевых гигантов. Добавленная стоимость цифровой экономики достигла 164,9 млрд юаней (около $25,8 млрд), что составляет 38,2% регионального ВВП, и более половины реальной экономики региона характеризуется наличием элементов больших данных.

В рамках выставки были проведены следующие специализированные мероприятия:

Конференции: церемонии открытия и закрытия, а также семь диалогов высокого уровня и 13 профессиональных форумов.

Выставки: виртуальные и традиционные выставки для демонстрации новых технологий, новой продукции, новых схем и новых прикладных систем в области больших данных. Кроме того, в рамках экспозиции создана секция, посвященная роли больших данных в возрождении села.

Новые презентации: вручение наград выставки за лучшие достижения в науке и технике, исследование методов и путей развития рынка информационных факторов, глобальная система прогнозирования COVID-19, энциклопедический словарь больших данных и пр.

Конкурсы: второй конкурс инноваций в сфере интеграции промышленных прикладных систем и шестые Гуйянские учения по противодействию хакерской деятельности в сфере больших данных и сетевой безопасности.

Мероприятия: серия мероприятий, в частности встречи и обмены, представления высококвалифицированных специалистов, ночные беседы, салоны и диалоги, рекламные акции и подписание контрактов, стратегическое сотрудничество, организованные поездки и пр.