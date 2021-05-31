CGTN: Поселок Чжаоцзинь - "красная земля" на северо-западе Китая

ПЕКИН, 31 мая. /PRNewswire/ Поселок Чжаоцзинь в городе Тунчуань провинции Шэньси на северо-западе Китая был местом славной "красной истории" и в настоящее время быстро развивается, продолжая нести в себе этот красный боевой дух.

В начале 30-х годов Лю Чжидань, Се Цзычан, Си Чжунсюнь и другие революционеры старшего поколения основали 26-й взвод Китайской рабоче-крестьянской Красной армии и революционную базу пограничного района Шэньси-Ганьсу с центром в поселке Чжаоцзинь.

Передача "красного гена" из поколения в поколение

В мае 2018 года Ван Тяньцзяо, бывшая в то время третьеклассницей Бэйлянской начальной школы Красной армии, от имени своих одноклассников написала письмо председателю КНР Си Цзиньпину, в котором рассказала ему о своем опыте изучения революционной истории и развития школы.

Некоторое время спустя Си Цзиньпин направил учащимся ответное письмо, призвав их передавать "красный ген" из поколения в поколение. В своем письме товарищ Си Цзиньпин выразил надежду на то, что учащиеся дорожат временем, усердно учатся с благодарностью в сердце и станут полезными для страны, народа и общества в будущем.

Бэйлянская начальная школа Красной армии несет на себе отпечаток революционной истории поселка. Она была основана в 1955 году в одном из памятных мест революционного прошлого - на месте проведения исторического совещания в Чэньцзяпо.

В июне 2000 года эту школу посетила Ци Синь - мать Си Цзиньпина. Увидев ее обветшалые классные комнаты и допотопные помещения, она мобилизовала всю свою семью, чтобы пожертвовать 150 тыс. юаней ($18 116) на переезд и строительство нового здания школы.

С тех пор при поддержке правительства и различных слоев общества школа непрерывно улучшает свои условия за счет постройки новых учебных корпусов и общежитий, классов профессионального обучения и спортивной площадки с дорожками из синтетического каучука.

Быстрое развитие на пользу местного населения

Еще в 2015 году, когда Си Цзиньпин посещал поселок Чжаоцзинь, он подчеркнул важность изучения истории революционных баз, подведения итогов исторического опыта и более эффективного продвижения революционного духа и высококачественного стиля работы.

В последние годы поселок развивается быстрыми темпами. Построены скоростные автодороги, жилые территории, минимаркеты, стадионы и другие объекты инфраструктуры. Некогда захолустное и отсталое место превратилось в край, славящийся "красным туризмом".

"В 2015 году доход на душу населения составлял 8848 юаней. В 2020 году он вырос до 15 235 юаней, - сообщил секретарь отделения Партии в поселке Чжаоцзинь Бай Вэй. - Поселок был бедным и отсталым. Молодые люди отсюда уезжали, а девушки не выходили здесь замуж. Но за последние два года сюда вернулись 16 студентов колледжей".

"Поселок Чжаоцзинь прекрасен. Возвращайтесь сюда и работайте в этом прославленном месте, внушающем чувство уважения и достигнутого успеха", - заявил г-н Бай.