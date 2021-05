IPO Shanghai Electric Wind Power Group - новый импульс для мировой ветроэнергетики

ШАНХАЙ, 31 мая. /PRNewswire/ 9 мая 2021 года в здании Шанхайской фондовой биржи прошла церемония в честь первичного размещения акций (IPO) Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. (далее "Shanghai Electric Wind Power Group") (688660) - дочернего предприятия компании Shanghai Electric Group Co. Ltd. (далее "Shanghai Electric" или "Компания") (601727.SS и 02727.HK) - на научно-технической инновационной площадке Шанхайской фондовой биржи. Этот листинг положил начало важной эпохе в истории Компании, выступая в роли новой площадки для запуска, с которой Компания будет способствовать ускорению глобального перехода к экономике, опирающейся на более экологически чистую и устойчивую ветроэнергетику.

Shanghai Electric Wind Power Group представила свою заявку на проведение IPO на Шанхайской фондовой бирже в июне 2020 года. Спустя почти год подготовительных мероприятий компания была успешно зарегистрирована на научно-технической инновационной площадке Шанхайской фондовой биржи.

"Поступления от IPO помогут Shanghai Electric Wind Power Group в разработке новых продуктов и технологий, создании новых баз, ускорении процесса цифровой трансформации и повышении возможностей испытания продукции в целом. Это будет способствовать реализации нашего плана по совершенствованию конкурентных преимуществ компании и созданию новых возможностей для роста за счет расширения инвестиций в послепродажное обслуживание и интеллектуальное производство. Кроме того, это послужит оптимизации структуры капитала в целях укрепления возможностей компании по предотвращению рисков", - заявил председатель правления Shanghai Electric Wind Power Group Цзинь Сяолун.

Объявление об IPO компании Shanghai Electric Wind Power Group происходит на фоне обязательства Китая достичь пика выбросов углекислого газа до 2030 года и углеродной нейтральности до 2060 года. IPO обеспечит дальнейшее согласование сильных сторон и опыта компании в области ветроэнергетики с китайской стратегией "энергетического перехода" с целью изменения роли ветряной энергии в секторе возобновляемой энергетики.

Shanghai Electric Wind Power Group - один из лидеров китайской индустрии оффшорных ветроэлектростанций - входит в число крупнейших ветроэнергетических предприятий мира: ее деятельность охватывает проектирование, производство, эксплуатацию и техническое обслуживание ветрогенераторов. Shanghai Electric Wind Power Group разработала план внедрения технологии производства продукции, сочетающей в себе лицензирование продукции, эксплуатационную подготовку, стратегическое сотрудничество и независимые НИОКР. Компания подготовила почву для стимулирования развития ветроэнергетики в сочетании с мощным цифровым потенциалом для обеспечения будущего развития отрасли.

В марте 2021 года компания Bloomberg New Energy Finance (BNEF) включила Shanghai Electric в десятку ведущих мировых производителей ветротурбин. По данным BNFE, за прошлый год совокупная мощность вновь установленных турбин Shanghai Electric увеличилась на 5,07 ГВт, что помогло компании войти в первую десятку на мировом рынке ветроэнергетики. Кроме того, Shanghai Electric занимает лидирующее положение на китайском рынке оффшорной ветроэнергетики с установленной мощностью, достигшей 1,26 ГВт в 2020 году, уступая по этому показателю только Siemens Gamesa.

"В перспективе компания Shanghai Electric будет пользоваться новыми возможностями, которые обеспечивает мировая энергетическая революция. Посвятив себя развитию экологически чистой энергетики, мы продолжим развивать интеллектуальную энергетику и создадим индустриальную экосистему с нулевыми углеродными выбросами для сектора возобновляемой энергетики", - добавил Цзинь Сяолун.