Новые разработки Китая призваны обеспечить его независимость в технологическом секторе

ПЕКИН, 1 июня. /PRNewswire/ В пятницу председатель КНР Си Цзиньпин призвал усилить работу над превращением Китая в лидера в области науки и технологий и достижением научно-технической независимости страны в технологическом секторе.

Глава государства сделал это заявление, выступая на собрании перед членами Китайской академии наук и Китайской инженерной академии, а также членами национального конгресса Китайской ассоциации науки и технологий.

"Независимость и самостоятельность в технологическом секторе следует рассматривать как стратегическую основу национального развития", - отметил Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин поздравил собравшихся по случаю встречи и отметил достижения профессионалов, работающих на различных научно-технических должностях.

"Я хотел бы поздравить присутствующих с созывом и поприветствовать преданных своему делу профессионалов в области науки и техники, которые усердно трудятся на различных должностях. 30 мая отмечается пятый Национальный день работников науки и технологий, с которым я вас всех поздравляю", - сказал Си Цзиньпин.

Он дал высокую оценку прогрессу, достигнутому в сфере научно-технических инноваций, фундаментальных исследований, оригинальных инноваций в стратегических научно-технических и высокотехнологичных отраслях, а также отметил значительную роль науки и техники в сдерживании эпидемии COVID-19.

"Практика показывает, что у Китая есть большой потенциал для создания и внедрения инноваций на национальном уровне. Специалисты в области науки и техники могут многого добиться в нашей стране. Шагая в ногу со временем, непрерывно совершенствуясь посредством реформ, настойчиво добиваясь своих целей, китайские специалисты в области науки и техники должны предвосхищать мировые тенденции, проявлять инициативу, решать проблемы и преодолевать трудности. Научно-техническое развитие должно быть нацелено на глобальные рубежи, выступая основным полем для экономических сражений, удовлетворяя при этом основные потребности страны и принося пользу жизни и здоровью людей. "Выполняя важные задачи, возложенные на вас временем, необходимо стремиться обеспечить научно-техническую самодостаточность и лидерство на более высоком уровне", - заявил председатель КНР.

Си Цзиньпин призвал китайских ученых ответить на вызовы времени и совершенствоваться в области науки и техники, чтобы вывести Китай вперед в этой сфере.

"Давайте объединим усилия и смело шагнем вперед, чтобы превратить Китай в научно-техническую державу и осуществить китайскую мечту о национальном возрождении", - сказал Си Цзиньпин.