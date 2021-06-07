Marlin Equity Partners закрывает второй европейский фонд с инвестициями в €675 млн

ЛОС-АНДЖЕЛЕС и ЛОНДОН, 7 июня. /PRNewswire/ Marlin Equity Partners, одна из ведущих инвестиционных компаний мира, объявляет об окончательном закрытии фонда Marlin Heritage Europe II, L.P. (далее "Heritage Europe II" или "Фонд") с совокупными инвестиционными обязательствами в объеме €675 млн, что более чем вдвое превышает размер предыдущего фонда. Фонд успешно преодолел свой целевой показатель при активной поддержке со стороны существующих партнеров с ограниченной ответственностью и при значительном интересе со стороны новых глобальных инвесторов.

Heritage Europe II является продолжением инвестиционной стратегии, применяемой компанией Marlin на протяжении более 15 лет, а также его предшественником - фондом Marlin Heritage Europe, L.P. Фонд будет применять те же принципы и процессно-ориентированный подход к инвестированию, которые использовались предыдущими фондами Marlin, и сосредоточится на инвестициях в компании среднего бизнеса, расположенные преимущественно в Европе, где инвестиционная компания ведет свою деятельность с 2006 года и официально учредила свое лондонское представительство в 2012 году. Следуя традиционному направлению деятельности компании Marlin, фонд Heritage Europe II займется поиском возможностей для инвестирования в устойчивые компании с высоким потенциалом, способные извлечь выгоду из ее истории, богатой примерами ускорения роста и масштабирования бизнеса, а также ее значительных операционных ресурсов. Деятельность Фонда будет по-прежнему сосредоточена на тех отраслях, в которых компания Marlin накопила обширные знания и опыт в предметной области, включая программное обеспечение, технологии, здравоохранение, а также высокотехнологичные деловые и финансовые услуги.

"Успешное привлечение капитала, более чем вдвое превышающего показатель, достигнутый предыдущим фондом, подтверждает нашу репутацию и признание в качестве одной из ведущих компаний в регионе и партнера по созданию добавленной стоимости, - заявил основатель, председатель правления и генеральный директор компании Marlin Дэвид Макгавэрн. - Мы благодарны за поддержку, оказанную нам существующими инвесторами и новыми партнерами, и сейчас с нетерпением ожидаем продолжения реализации нашей инвестиционной стратегии, ориентированной на операционную деятельность и направленной на содействие компаниям в формировании долгосрочных ценностей и обеспечение успешных результатов для наших партнеров".

Старший управляющий директор компании Marlin Петер Спасов добавил: "Наш успех в Европе является результатом приобретения обширных экспертных знаний во всех своих профильных отраслях, а также следствием опыта инвестиционной деятельности, продемонстрированного в данном регионе, сформированной глобальной инфраструктуры и стратегии сотрудничества с управленческими командами, направленной на реализацию инициатив, ориентированных на рост и приумножение приобретаемых выгод. Мы с радостью продолжаем обращать в свою пользу быструю цифровую трансформацию, которая в настоящее время широким фронтом охватывает самые различные компании и отрасли, и твердо убеждены в том, что у нас имеются уникальные возможности для содействия компаниям в ускорении реализации их бизнес-моделей на фоне текущей волны цифровизации".

С момента своего создания в 2005 году компания Marlin успешно осуществила деятельность девяти фондов прямых инвестиций, совершив более 180 приобретений, а объем находящихся в ее управлении капиталов составляет более $7,6 млрд. Закрытие фонда Heritage Europe II последовало за периодом активной инвестиционной деятельности компании. С начала 2020 года, в условиях глобальной пандемии, компания Marlin приобрела 26 предприятий и произвела восемь изъятий капиталов.

Компания Sarah Roberts, Katie St. Peters, Karin Orsic and Bruce Ettelson of Kirkland & Ellis LLP выступала в качестве юридического консультанта, а компания Credit Suisse Securities (USA), LLC - в качестве эксклюзивного консультанта и агента по размещению при создании фонда Heritage Europe II.