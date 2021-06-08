CGTN выпускает тематическую песню "Media Challengers"

ПЕКИН, 8 июня. /PRNewswire/. В понедельник China Global Television Network (CGTN) представляет официальную песню и музыкальный клип для The Media Challengers — своей глобальной кампании, призванной привлечь внимание общественности к новым докладчикам, репортерам и лидерам мнений.

В 4-минутной песне под названием "The Media Challengers" приняли участие ведущие CGTN Цзи Сяоцзюнь (Ji Xiaojun), Тянь Вей (Tian Wei), Ван Гуань (Wang Guan), Ева Мэй (Eva May), Кью Инчунь (Kui Yingchun) и Чжоу Хэян (Zhou Heyang).

В состав команды CGTN также вошли четыре видеоблогера и лидера мнений, накопивших огромную базу поклонников по всему миру: Шон Гибсон (Shaun Gibson) из Великобритании, Анжелика Смирнова (Anzelika Smirnova) из Латвии, Дзю Дзю (Ju Ju) из провинции Сычуань на юго-западе Китая и Малик Найби (Malik Naibi) из Пекина.

Воплощая в себе стремление молодых людей к своей мечте, эта легкая и жизнерадостная мелодия побуждает создателей контента со всего мира присоединиться к разнообразной международной команде CGTN.

Регистрация для участия в кампании по отбору талантов The Media Challengers завершается в конце июня 2021 года, после чего будет выпущен список наставников и отобранных участников. До завершения кампании в сентябре 2021 года CGTN представит процесс отбора с помощью онлайн-видео и реалити-шоу, проводимых как дистанционно, так и лично.

Участники, включенные в окончательный список, будут входить в глобальный банк талантов CGTN и проходить профессиональное обучение. Лучшие профессионалы получат предложения о работе в качестве штатных сотрудников с полной и частичной занятостью в штаб-квартире компании CGTN в Пекине или ее международных бюро в Вашингтоне, Лондоне и Найроби, а также будут приглашены для участия в специальных программах CGTN в период с 2021 по 2022 год.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Jiang Simin (Цзян Симинь), тел.+86-188-2655-3286, cgtn@cgtn.com