CGTN: Пэн Лиюань призывает направить усилия на профилактику и лечение СПИДа и туберкулеза

ПЕКИН, 8 июня. /PRNewswire/. Пэн Лиюань (Peng Liyuan), жена председателя КНР Си Цзиньпина, обратилась с призывом к людям из всех слоев общества во всех странах объединить усилия и принять меры для повышения эффективности профилактики и лечения СПИДа и туберкулеза на благо всего человечества и в целях создания всемирного сообщества здравоохранения в интересах всех людей.

В понедельник г-жа Пэн, также являющаяся Послом доброй воли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам туберкулеза и ВИЧ/СПИД, выступила по видеосвязи на церемонии открытия специального высокоуровневого мероприятия на полях Совещания высокого уровня ООН по СПИДу.

Цель указанного мероприятия заключалась в том, чтобы предоставить государствам-членам ВОЗ платформу для подтверждения их обязательств по ликвидации смертности от туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных и обсуждения вопроса о том, каким образом они будут активизировать меры по борьбе с туберкулезом, связанным с ВИЧ, в условиях пандемии COVID-19.

Г-жа Пэн заявила, что в последние годы, благодаря согласованным усилиям международного сообщества, повсеместная борьба со СПИДом и туберкулезом достигла выдающихся результатов.

По ее словам, Китай постепенно создает механизм сотрудничества между учреждениями, ответственными за профилактику СПИДа и туберкулеза и борьбу с ними. В стране сохраняется низкий уровень заболеваемости СПИДом, и за последние 20 лет заболеваемость туберкулезом снизилась более чем на 40%, а уровень смертности — более чем на 70%.

Она подчеркнула, что эти достижения стали возможны благодаря вниманию, уделяемому китайским правительством, усилиям медицинского персонала и молчаливому вкладу добровольцев.

Г-жа Пэн также поделилась трогательными историями и выразила свое уважение к людям и волонтерам по всему миру, которые внесли свой вклад в профилактику и лечение этих заболеваний.

Основные инфекционные заболевания относятся к числу общих проблем, стоящих перед человечеством, и все люди желают покончить с угрозами СПИДа и туберкулеза, — заявила г-жа Пэн.

Она добавила, что продолжающаяся пандемия COVID-19 создала дополнительные проблемы для сдерживания заболеваний, призвав направить всеобщие усилия на защиту жизней и продвижение вперед.

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