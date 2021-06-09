CGTN: Мигрирующее стадо диких азиатских слонов в Юньнане останавливается на отдых

ПЕКИН, 9 июня. /PRNewswire/ В середине марта стадо диких азиатских слонов, вышедшее с территории Национального природного заповедника Сишуанбаньна в провинции Юньнань на юго-западе Китая, направилось на север. Пройдя через несколько уездов и временами блуждая по деревням и городам, они остановились на отдых в пригородной зоне Куньмина.

Количество слонов в стаде менялось по мере их продвижения. При последнем подсчете их число составило 14, после того как один самец отбился от группы.

Что заставило этих вымирающих животных покинуть свой ареал обитания и двинуться на север, остается неизвестным. По мнению некоторых экспертов, причина может заключаться в том, что процесс защиты окружающей среды в этом районе обеспечил хорошие условия обитания для азиатских слонов, что позволяет им размножаться более активно. Данное передвижение может представлять собой рассредоточение популяции, когда условия позволяют группе слонов покинуть привычное место и искать новые места обитания.

Местные власти во всех местах, которые посетили слоны, реализовали комплексные планы реагирования для обеспечения безопасности как людей, так и слонов. В городах Юйси и Куньмин были запущены планы действий в чрезвычайных ситуациях с использованием оборудования, включая беспилотные летательные аппараты, которые использовались для непрерывного наблюдения за действиями слонов, и карьерные самосвалы, отправленные для блокирования окружающих дорог в населенные пункты. Люди были быстро подготовлены к эвакуации по мере необходимости, а для увода слонов из городских районов использовалась приманка в виде еды.

В Китае азиатские слоны находятся под государственной защитой высшего уровня и включены Международным союзом охраны природы и природных ресурсов в Красную книгу вымирающих видов. Численность популяции диких азиатских слонов в Китае возросла со 180 особей в 1980-х годах приблизительно до 300 в настоящее время.

Миграция диких слонов в Китае уже приобрела международную известность. Средства массовой информации, включая TV Asahi, BBC и New York Times, сообщили о продолжающемся перемещении этих животных с анализом возможных причин миграции.