Открыли публичный тендер на управление грузовым терминалом порта Лобито в течение 20 лет

ЛОБИТО (Ангола), 23 июня. /PRNewswire/ Продолжается международный публичный тендер на предоставление концессии на управление многоцелевым контейнерным и грузовым терминалом общего назначения коммерческого порта Лобито. Цель тендера заключается в управлении, освоении и инвестировании средств в расширение мощностей многоцелевого контейнерного и грузового терминала общего назначения коммерческого порта Лобито, а также портовой инфраструктуры общей площадью 241 540,94 м2 с пропускной способностью более миллиона тонн неконтейнерных грузов и 250 тыс. TEU.

Заявки на участие принимаются до 16 августа 2021 года, а вышеупомянутый тендер предназначен для иностранных компаний или бизнес-ассоциаций, имеющих наглядный опыт указанной деятельности или удовлетворяющих требованиям, установленным в рамках данной программы.

Компании, желающие участвовать в тендере, должны отвечать следующим требованиям:

Оплаченный акционерный капитал в размере не менее $25 млн.

Среднегодовой объем деятельности за последние три финансовых года не менее $100 млн в эквиваленте.

Стоимость чистых активов не менее $100 млн в эквиваленте.

Что касается технических возможностей компаний-заявителей, то они должны иметь (непосредственно или через дочерние организации) долю не менее 25% в рамках минимум три концессий на портовые терминалы за последние три года, в том числе не менее 50% в рамках одной из этих концессий, при среднегодовом объеме перевозок за последние три года, составляющем не менее 250 тыс. TEU.

Участники тендера должны подать свои заявки в физическом формате в штаб-квартиру компании Empresa Portuária do Lobito, а именно в комнату Concessions, расположенную в здании контейнерного терминала порта Лобито по адресу: 1.º andar, Rua 1 de Dezembro, с 9:00 до 17:00, на имя Comissão de Avaliação das Concessões.