Объявили победителей премии UNCA 2021 за лучшее освещение в СМИ работы ООН

НЬЮ-ЙОРКЕ, 24 июня. /PRNewswire/ Ассоциация аккредитованных при ООН журналистов (UNCA) приглашает журналистов всего мира принять участие в 25-м ежегодном конкурсе для печатных, телевизионных, радиовещательных и онлайн-СМИ на лучшее освещение деятельности ООН, ее агентств и работы на местах.

Проведение 25-го конкурса в 2020 году было отложено из-за пандемии коронавируса - в этом году Ассоциация аккредитованных при ООН журналистов вновь будет чествовать успехи в мировой журналистике. Во времена, когда условия работы репортеров ухудшаются, на фоне потери рабочих мест, сокращения заработной платы и притеснений свободы СМИ важно отметить выдающуюся работу журналистов, в особенности, когда доступ к информации и качественная журналистика имеют решающее значение.

Все желающие принять участие в конкурсе должны прислать свои работы не позднее 15 сентября 2021 года.

К участию в конкурсе допускаются журналисты со всего мира. Награждения проводятся по следующим категориям:

Приз имени Элизабет Нойффер, учрежденный Фондом Александера Бодини, за лучшее освещение печатными и онлайн-СМИ, а также телерадиовещательными компаниями (ТВ и радио) пандемии COVID-19. Приз назван в честь Элизабет Нойффер - руководителя ооновского бюро газеты Boston Globe, которая погибла во время командировки в Багдад в 2003 году.

Приз Фонда принца Монако Альберта II / UNCA Global Prize в области изменения климата. Премия предназначена для печатных и онлайн-СМИ, а также ТВ- и радио журналистов и вручается за освещение вопросов, связанных с изменением климата, биологическим многообразием и водными ресурсами.

Приз имени Рикардо Ортеги за лучшее освещение деятельности ООН, ее агентств и полевых миссий печатными и онлайн-СМИ, а также телерадиовещательными компаниями (ТВ и радио). Премия носит имя Рикардо Ортеги, корреспондента испанского телеканала Antena-3 в Нью-Йорке, который погиб в ходе командировки на Гаити в 2004 г.

Важная информация для участников конкурса

Представляемые на конкурс журналистские материалы об ООН и ее агентствах - статьи в печатном или электронном виде , а также радио - и телерепортажи должны быть опубликованы или выйти в эфир в период с сентября 2019 года по август 2021 года.

Жюри конкурса будет отдавать предпочтение материалам, которые воздействуют на аудиторию, отличаются глубиной изучения проблемы и оригинальностью. Судьи также будут учитывать отвагу, навыки расследования и журналистское мастерство авторов. Особенно приветствуются работы, представленные в СМИ развивающихся стран.

Конкурсные работы должны быть представлены на одном из официальных языков ООН (английский, французский, арабский, китайский, испанский и русский).

Полная стенограмма теле- и радио программ на английском или французском языках ускорит работу жюри.

Каждый соискатель премии может участвовать не более, чем в двух категориях конкурса, а максимальное число поданных работ не должно превышать двух для каждой категории. Принимаются совместные работы различных авторов.

Электронные файлы и ссылки на публикации в Интернете должны быть включены в онлайн-заявку.

Правила подачи заявок

Участие в конкурсе оформляется путем заполнения бланка на сайте UNCA

На первой странице заполните личную информацию, а также краткую биографию и загрузите свою фотографию, после чего внесите конкурсный материал, приложив ссылки на него непосредственно в форму бланка и/или загрузив в него файлы.

Электронное оформление заявки обязательно.

Все заявки должны поступить до 15 сентября 2021.