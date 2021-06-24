CGTN: Китайские космонавты проводят сеанс связи с Землей

ПЕКИН, 24 июня. /PRNewswire/ В среду три китайских космонавта, которые с 17 июня находятся на борту новой китайской орбитальной космической станции, провели свой первый сеанс связи с Землей после стыковки.

17 июня 56-летний Ни Хайшен, 54-летний Лю Бомин и 45-летний Тан Хунбо пристыковались к базовому модулю станции "Тяньхэ", орбита которого проходит на высоте примерно 380 километров над Землей. Их полет, который стал первым запуском китайского пилотируемого космического корабля с 2016 года, будет самым длительным в истории китайской космонавтики.

В среду Председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи поздравил космонавтов с успешным входом на станцию и поблагодарил их за проделанную работу.

"Ну, как вы там?", - обратился к собеседникам с первым вопросом Си Цзиньпин, который также является Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателем Центральной военной комиссии, и расспросил их о здоровье, жизни и работе. Во время разговора ноги космонавтов из-за невесомости были привязаны к полу.

"Спасибо за заботу, товарищ Генеральный секретарь! Мы находимся в отличной физической форме, и наша работа идет по плану", - ответил командир экипажа Ни Хайшен.

Си Цзиньпин дает высокую оценку китайской космической программе

"Строительство космической станции является важной вехой в ходе реализации космической программы Китая", - подчеркнул Си Цзиньпин во время транслируемого по телевидению сеанса связи.

"Оно станет нашим вкладом в освоение космоса, открывающим новые горизонты для его мирного использования человечеством. Вы являетесь представителями множества людей, самоотверженный труд которых открывает для Китая новую эру космических полетов", - сказал он, обращаясь к космонавтам.

На данный момент рекорд пребывания китайских космонавтов в космосе составляет 33 дня.

"Во время предыдущих полетов мы отправляли в космос воду и кислород вместе с космонавтами. Однако запас воды и кислорода для миссии продолжительностью от трех до шести месяцев не оставил бы на грузовом корабле места для других необходимых грузов. Поэтому мы оборудовали основной модуль новой системой жизнеобеспечения, позволяющей перерабатывать мочу, конденсат выдыхаемого воздуха (КВВ) и углекислый газ", - пояснил Бай Линьхоу, заместитель главного конструктора космической станции, разработанной Китайской академией космических технологий (CAST), в интервью агентству Синьхуа.

Базовый модуль "Тяньхэ", где в настоящее время находятся космонавты, имеет общую длину 16,6 м, максимальный диаметр 4,2 м и стартовую массу 22,5 тонны. Станция станет крупнейшим космическим аппаратом, разработанным и запущенным Китаем.

Этот проект поможет китайским инженерам аэрокосмических систем провести проверку важнейших технологий, включая гибкие панели солнечных батарей в форме крыльев, орбитальную сборку и техническое обслуживание космической станции и, самое главное, новую систему жизнеобеспечения.

Для завершения строительства космической станции Китай, который уже выполнил пять запусков в этом году, запланировал еще шесть на 2022 год, в том числе лабораторных модулей "Вэньтянь" и "Мэньтянь", двух грузовых космических кораблей и двух пилотируемых космических кораблей.

Китайские официальные лица утверждают, что новая космическая станция будет открыта не только для китайцев, но и для всего мира.

В эксклюзивном интервью телеканалу CGTN директор Китайского бюро технического обеспечения пилотируемых космических полетов Хао Чунь заявил, что китайская космическая станция станет площадкой для международного сотрудничества в сфере проведения совместных научных экспериментов с участием зарубежных космонавтов и астронавтов.