EonStor GS с SSD-кэшем ускоряет доступ к файлам и повышает производительность приложений

ТАЙБЭЙ, 29 июня. /PRNewswire/ Компания Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), являющаяся ведущим в своей отрасли поставщиком корпоративных хранилищ, интегрировала SSD-кэш в унифицированное хранилище EonStor GS с целью повышения доступности файлов с произвольной выборкой и общей производительности при реализации таких корпоративных задач, как совместное использование файлов, медиаразвлечения (M&E) и медицинские системы PACS.

С течением времени предприятия накапливают все большее число файлов вместе с их метаданными. По мере роста метаданных операции с файлами замедляются, поскольку при обработке всех операций с файлами сначала требуется доступ к метаданным. GS с SSD-кэшем на уровне файлов значительно повышает доступность файлов за счет кэширования метаданных и часто используемых файлов на твердотельном носителе, преимуществом которого является "практически нулевое время поиска". Это значительно улучшает производительность ввода-вывода и время отклика хранилища.

В обычных файлообменных приложениях часто используются лишь несколько файлов. Благодаря SSD-кэшу на уровне файлов пользователи могут осуществлять поиск требуемых файлов и получать быстрый доступ к ним для повышения эффективности работы. SSD-кэш на уровне файлов требует всего лишь нескольких твердотельных накопителей для того, чтобы пользователи могли иметь дело с системами, использующими практически только Flash-накопители (all-flash).

Для видеомонтажа в высоком разрешении, применяемого в сфере медиаразвлечений, требуется система хранения, обеспечивающая высокую пропускную способность и низкую задержку для поддержки воспроизведения нескольких видеопотоков. Однако задержка жестких дисков слишком длительна для обработки видео высокого разрешения. С целью решения этой проблемы используется SSD-кэш на уровне файлов для повышения и стабилизации производительности ввода-вывода, поэтому воспроизведение видео может осуществляться без пропуска кадров.

Кроме того, GS может использоваться для медицинских систем архивации и передачи изображений (PACS), в которых накапливаются большие объемы медицинских снимков. Чем больше медицинских снимков находится в хранилище, тем медленнее доступ, получаемый врачами к этим снимкам, что негативно отражается на эффективности диагностики. GS с SSD-кэшем может обеспечивать легкий доступ к текущим изображениям, что существенно оптимизирует рабочий процесс в системах PACS.

"GS с SSD-кэшем может существенно повысить эффективность рабочих процессов у корпоративных пользователей. Пользователи могут быстрее получать доступ к файлам, что, разумеется, способствует повышению производительности", - заявил старший директор компании по товарному планированию Фрэнк Ли.

Подробнее о хранилищах EonStor GS.

Информация о компании Infortrend

Компания Infortrend (TWSE: 2495) занимается разработкой и производством средств для хранения данных с 1993 года. Благодаря ее особому акценту на внутреннее проектирование, тестирование и производство хранилища Infortrend обеспечивают производительность и масштабируемость в соответствии с новейшими стандартами, а также удобные для пользователей информационные сервисы, персональную послепродажную поддержку и несравненные выгоды. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу.

Infortrend® и EonStor® являются торговыми знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Infortrend Technology, Inc. Другие торговые знаки являются собственностью соответствующих владельцев.