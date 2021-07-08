IREX: Как пандемия повлияла на подачу информации в СМИ в Европе и Евразии

ВАШИНГТОН, 8 июля. /PRNewswire/ IREX (Совет международных научных исследований и обменов) опубликовал результаты нового исследования Vibrant Information Barometer (VIBE), где подчеркивается несколько факторов: международный финансовый спад, утаивание информации правительствами и дезинформация в связи с пандемией COVID-19 и как это затронуло СМИ и информационный сектор в 13 странах Европы и Евразии.

На протяжении почти 20 лет IREX составляет индекс устойчивости СМИ при финансовой поддержке USAID. В ходе работы над ним появилось исследование Vibrant Information Barometer, в рамках которого проводится сбор данных и оценка подачи и использования информации. Отчет VIBE составляется с помощью региональных экспертов. В нем отражено, насколько динамично развиваются информационные системы стран в цифровую эпоху, как реализуются новые концепции, например медиаграмотность и информационные пузыри, а также как работают медиаресурсы и насколько высоко качество информации в СМИ и информационном секторе.

В отчете VIBE за 2021 год показано, что глобальный экономический спад 2020 года, вызванный пандемией, еще больше подорвал медиа-сектор, который испытывал трудности с сокращением эксплуатационных ресурсов ранее. Еще не проводились конкретные исследования воздействия COVID-19 на медиарынок в Сербии, однако данные, представленные на форуме, организованном с поддержкой USAID осенью 2020 года, указывают на сокращение рынка рекламы с начала прошлого года. Во всем регионе реклама становится все более политизированной, средства массовой информации склоняются к политически мотивированным благотворителям, которые вмешиваются в подачу контента, что ведет к усилению самоцензуры.

Региональные эксперты отметили ряд мер, принятых правительствами их стран для сокрытия информации об общественном здравоохранении и данных о воздействии COVID-19. Группа экспертов из Грузии отчиталась, как органы здравоохранения страны игнорировали средства массовой информации и задаваемые ими вопросы об эпидемии. И без того затрудненный доступ журналистов к общественной информации был еще больше ограничен. Ограничения, введенные правительством России в связи с распространением COVID-19, позволили властям воздействовать на общественный надзор в ходе голосования по внесению поправок в Конституцию в 2020 году, а также во время региональных и муниципальных выборов в сентябре 2020 года.

Кроме того, правительства всех стран в регионе утаивали информацию, а дезинформация, включая слухи и заговоры о пандемии, набирала обороты. Имеются в виду местные вариации ничем не подтвержденных домыслов, связанных с имплантацией микрочипов или ролью технологии 5G при вакцинации. Группа экспертов из Северной Македонии отметила, что, несмотря на отсутствие официальных данных, в ходе двух исследований по проверке фактов в СМИ страны было выявлено, что примерно две трети статей, опровергнутых в 2020 году, оказались связаны с COVID-19.

Отчет VIBE публикуется при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). В VIBE приводятся данные, собранные по странам, а также используется панель управления VIBE Explorer для изучения и сравнения тенденций в регионах и отдельных странах.

Директор по стратегическим коммуникациям в IREX Шелтон Рулхак.